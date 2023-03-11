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渡邊久信訪台觀戰 盼吳念庭藉經典賽增自信

2023/3/11 13:03（3/11 13:41 更新）
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日本職業棒球埼玉西武獅隊總經理渡邊久信（左）訪台看經典賽，提到吳念庭除打擊見長，西武也看重吳念庭守備位置多功能性，希望吳念庭藉經典賽更自信。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
日本職業棒球埼玉西武獅隊總經理渡邊久信（左）訪台看經典賽，提到吳念庭除打擊見長，西武也看重吳念庭守備位置多功能性，希望吳念庭藉經典賽更自信。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日
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（中央社記者謝靜雯台中11日電）日本職業棒球埼玉西武獅隊總經理渡邊久信訪台看經典賽，開心西武球員吳念庭好表現，也提到吳念庭除打擊見長，西武也看重吳念庭守備位置多功能性，希望吳念庭藉經典賽更自信。

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽在台灣開打，特別訪台觀賽的渡邊久信今天表示，主要就是確認吳念庭春訓調整及在WBC的表現狀況和程度，看看之後是否可銜接日職球季表現；這項比賽很多國家好手出賽，這是訪台另一目的。

渡邊久信說，從春訓就看到吳念庭為WBC加快調整進度，大家也都看到吳念庭從練習賽到WBC預賽前2場比賽，守備、打擊狀況表現都很好。這是吳念庭首度穿上成棒國家代表隊球衣，有壓力也是動力，「為國家拚戰的動力很好，我們也很替他高興」。

渡邊久信表示，吳念庭過去打擊見長，進職業這幾年，守備方面除游擊，一壘、二壘、三壘都能守，功能性是進職業成長最多部分，也是西武很期待的功能性選手。

渡邊久信誇吳念庭近2年在西武一軍表現成長很多，逐漸可擠進先發名單，穩固自己位置。球隊期待、也希望吳念庭透過WBC好表現有更好自信，搶下球隊先發位置。（編輯：李明宗）1120311

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