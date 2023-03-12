經典賽大谷翔平轟3分砲 日本7比1輕取澳洲預賽全勝晉8強

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經典賽日本隊大谷翔平（中）12日首局擊出3分砲，率隊終場以7比1擊敗澳洲。（共同社）

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（中央社東京12日綜合外電報導）世界棒球經典賽預賽B組的日本隊今天在東京巨蛋迎戰澳洲，先發投手山本由伸展現宰制力4局無失分，加上大谷翔平擊出3分砲，日本終場7比1獲勝，以預賽4場全勝之姿晉級8強賽。

日本打線今天全場敲出10支安打、奪下7分，得分效率相當優異，其中擔任第3棒指定打擊的大谷翔平2打數敲1安打，即是1局上擊出的3分全壘打，並獲得2保送，貢獻4分打點。

大谷翔平在預賽4戰累計打擊率高達5成，敲出6支安打並獲得7次保送，且貢獻8分打點。

2局上，日本打線靠著安打、盜壘、犧牲觸擊將打者推進到三壘，打者努特巴爾（Lars Nootbaar）把握機會擊出中外野安打送回1分，下一棒近藤健介再擊出1分打點二壘安打，2局上結束日本就以5比0大幅領先。

日本打者於4局上靠著安打和接連保送擠成滿壘局面，大谷翔平又選到保送幫助日本得到1分，比數來到6比0。

5局上，澳洲後援投手杜蘭（Liam Doolan）狀況不穩，接連投出保送形成一、二壘有人局面後，日本隊捕手中村悠平與杜蘭纏鬥到第8球，敲出右外野二壘安打送回1分，日本7比0領先澳洲。

山本由伸先發4局被敲1安無失分，並送出8次三振、沒有保送，用球數60顆，其中42顆是好球，表現相當傑出，之後日本派出的3名投手高橋奎二、翁田大勢及湯淺京己後援4局也都沒失分。

但9局下，日本投手高橋宏斗被澳洲打者霍爾（Alex Hall）擊出右外野陽春砲，澳洲因此奪下全場唯一分數 ，日本終場就以7比1輕取澳洲。

第5屆經典賽參賽的20個國家隊伍分成A、B、C、D組，分別在台灣台中、日本東京、美國亞利桑那州、美國佛羅里達州爭取晉級機會，各組取前2名晉級8強淘汰賽。

日本擊敗澳洲後，預賽戰績為4勝0敗，高居B組龍頭且確定晉級8強賽。B組其他隊伍的戰績，目前分別是澳洲2勝1敗、韓國1勝2敗、捷克1勝2敗，中國則是0勝3敗確定淘汰出局。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1120312