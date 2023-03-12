經典賽金河成雙響砲 韓國7比3擊敗捷克保晉級希望[影]

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韓國隊金河成12日在世界棒球經典賽預賽敲出2支陽春砲，終場以7比3擊敗捷克。（美聯社）

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（中央社東京12日綜合外電報導）在世界棒球經典賽已先連輸兩場的韓國，今天1局下打出5分大局，加上在大聯盟打球的金河成單場雙響砲，終場7比3擊敗捷克，拿下他們在本屆經典賽首勝，暫時保住晉級的一絲希望。

第5屆世界棒球經典賽B組的比賽，今天持續在日本的東京巨蛋進行。

韓國預賽首戰意外以7比8敗給澳洲，之後又以4比13遭日本無情砲轟。前兩戰都吞下敗仗後，今天賽前以0勝2敗排在B組倒數第2，此役必須擊敗捷克才能保有晉級8強的一線生機。

韓國開路先鋒在比賽開打後隨即敲出二壘安打，1人出局後，去年在韓國職棒達成打擊王2連霸並拿下打點王及安打王，且榮獲年度最有價值球員（MVP）、有機會挑戰美國職棒大聯盟的李政厚適時敲出帶有打點安打，讓韓國先馳得點。

接著韓國又靠姜白虎的安打追回第2分，再靠金賢洙獲得保送擠回第3分；此時，效力聖路易紅雀隊、去年在大聯盟揮出13支全壘打、打擊率2成65的混血球員艾德曼（Tommy Edman）擊出游擊方向安打掃回2分，讓韓國取得5比0領先。

目前在聖地牙哥教士，上個球季打擊率2成51，有11支全壘打表現的金河成，在2局下揮出左外野方向陽春全壘打，讓韓國6比0領先捷克。

兩隊從3局到6局都沒有得分，但捷克在7局上展開攻勢。

捷克7局上首名打者是有11年大聯盟資歷，2021年最後一季在大聯盟出賽時還有2成49打擊率的索加德（Eric Sogard）。

索加德與隊友接連敲出安打，吹起捷克反攻號角，門西克（Matej Mensik）在1人出局情況下敲出左外野方向二壘安打，讓捷克追回2分。

7局下韓國首名打者金河成揮出中外野方向的陽春全壘打，讓韓國把領先拉開到5分。

捷克8局上靠2支安打、1次觸身球保送擠成滿壘後，利用韓國投手的暴投拿下第3分，但捷克沒能延續攻勢，韓國最終仍以4分之差獲勝。

韓國今天打先發第2棒的金河成，4打數2安打，兩支安打都是全壘打，為球隊打回兩分。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1120312