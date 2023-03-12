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多明尼加王牌挨轟中心打線熄火 經典賽首戰1比5不敵委內瑞拉[影]

2023/3/12 14:00（3/12 15:16 更新）
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多明尼加球員羅德里格斯（背號44）11日在經典賽首戰率先敲出安打，隊員興奮慶祝，但終場仍以1比5不敵委內瑞拉。（美聯社）
多明尼加球員羅德里格斯（背號44）11日在經典賽首戰率先敲出安打，隊員興奮慶祝，但終場仍以1比5不敵委內瑞拉。（美聯社）
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（中央社邁阿密11日綜合外電報導）多明尼加去年拿下美國職棒大聯盟MLB國家聯盟賽揚獎的王牌投手艾坎塔拉今天挨轟，加上豪華的中心打線完全熄火，讓他們在經典賽1比5不敵委內瑞拉。

好手如雲的多明尼加是這次第5屆世界棒球經典賽的奪冠大熱門之一，他們今天在美國邁阿密進行的D組賽事與委內瑞拉交手。

這場比賽開打後，多明尼加開路先鋒、去年在MLB拿下美國聯盟新人王的羅德里格斯（Julio Rodriguez）率先敲出安打，3度獲MLB國聯銀棒獎、2020年拿下國聯打擊王、2019年助華盛頓國民奪得世界大賽冠軍的蘇鐸（Juan Soto）緊接著補上中外野方向的二壘安打，讓他們在1局上半就先馳得點，以1比0領先委內瑞拉。

但好的開始並沒有為多明尼加帶來成功的結果，因為接下來的比賽，他們只再擊出4支安打，且沒有再打下任何分數。

委內瑞拉2下靠效力巴爾的摩金鶯、去年在大聯盟揮出33轟的桑坦德（Anthony Santander）砲轟艾坎塔拉（Sandy Alcantara）扳平戰局。

艾坎塔拉今天只投3.2局，有2次三振、3個保送，被打1支全壘打在內的5支安打，丟掉3分都是自責分。

4下委內瑞拉靠2支安打、1個保送攻佔滿壘，去年效力亞利桑納響尾蛇、坦帕灣光芒，全年打擊率2成50的裴拉塔（David Peralta）在兩出局後敲出右外野方向的安打掃回兩分，也把艾坎塔拉打退場。

裴拉塔6下帶有打點的二壘安打讓委內瑞拉拿下此役第4分；去年在大聯盟有31轟的斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）8下敲出安打讓委內瑞拉再下一城，並在終場以4分之差擊敗多明尼加。

多明尼加今天中心打線熄火，3棒馬查多（Manny Machado）、4棒耶南德茲（Teoscar Hernandez）、5棒德佛斯（Rafael Devers）去年在大聯盟一共揮出84支全壘打 ，但此役合計12打數沒有敲出任何安打，是球隊落敗一大關鍵。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120312

#世界棒球經典賽
#多明尼加
#委內瑞拉
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