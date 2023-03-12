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經典賽日本派山本由伸先發澳洲 力搶預賽全勝

2023/3/12 11:02（3/12 11:22 更新）
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日本隊在本屆世界棒球經典賽預賽至今未嘗敗績取得三連勝，12日晚對戰澳洲隊將派連兩屆日本職棒「澤村賞」（澤村獎）強投山本由伸先發（圖）。（共同社）
日本隊在本屆世界棒球經典賽預賽至今未嘗敗績取得三連勝，12日晚對戰澳洲隊將派連兩屆日本職棒「澤村賞」（澤村獎）強投山本由伸先發（圖）。（共同社）
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本隊在本屆世界棒球經典賽預賽至今未嘗敗績取得三連勝，今晚對戰澳洲隊將派連兩屆日本職棒「澤村賞」（澤村獎）強投山本由伸先發，希望能在預賽拿下全勝戰績。

日本放送協會（NHK）報導，日本隊3月11日以10比2輕取捷克隊，拿下預賽三連勝佳績。澳洲目前預賽戰績為二連勝，與日本同樣至今未敗。

今晚要先發對戰澳洲的山本由伸，是在日本職棒太平洋聯盟連兩年拿下先發投手4項頭銜，以及連兩年奪得「澤村賞」的強投。

日本隊監督栗山英樹在3月11日晚間賽後表示，山本是經驗豐富的投手，「我相信他會在這場重要比賽中發揮出自己的實力」。

日本隊今天如果打贏澳洲隊，將篤定以分組第一晉級複賽。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120312

#山本由伸
#日本隊
#日本
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