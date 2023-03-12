經典賽C組首戰 哥倫比亞爆冷擊敗墨西哥[影]

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哥倫比亞11日在世界棒球經典賽預賽C組首戰對決墨西哥，終場以5比4擊敗墨西哥。（美聯社）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯11日專電）世界棒球經典賽（WBC）預賽C組賽程今天在亞利桑那州的鳳凰城開打，哥倫比亞在延長賽10局趁對方失誤攻下1分，5比4擊敗擁有較多大聯盟球星的墨西哥。

C組賽在亞利桑那響尾蛇主場大通球場（Chase Field）舉行，今天首場比賽湧入大量墨西哥裔群眾，墨西哥有如在主場比賽。

球評賽前分析，墨西哥擁有歷屆最佳陣容，也是在這個小組當中最有機會擊敗美國的隊伍。不過首戰結果，墨西哥推出頭號王牌投手卻爆冷吞敗。

哥國總教練卡布雷拉（Jolbert Cabrera）賽後說，這場比賽再度證明，哥倫比亞的棒球水準一直在進步，這些年輕球員不只頗具實力，而且他們都無所畏懼，只求盡情發揮。

哥倫比亞無懼大量觀眾幫對手加油，層級最高到小聯盟3A的36歲老將羅德里格斯（Reynaldo Rodriguez）從去年國家聯盟防禦率王、道奇投手尤瑞亞斯（Julio Urias）手中開轟，打出氣勢。

尤瑞亞斯前4局威風八面，讓哥倫比亞打線12上12下，但5局上一開局就接連被敲2支二壘安打，外加羅德里格斯的全壘打，共失3分。

墨西哥在5局下由阿羅薩雷納（Randy Arozarena）回敬2分全壘打追平。雙方以4比4平手打進延長賽。

哥倫比亞在比賽尾聲，靠著火球男朱尼嘉（Guillermo Zuniga）飆出時速102英里（164公里）快速球封鎖墨西哥打線，10局上再趁對方游擊手失誤，攻下關鍵分數贏球。（編輯：林憬屏）1120312