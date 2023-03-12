荷蘭擁眾多大聯盟好手仍吞敗 教頭：棒球不是比薪水

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（中央社記者謝靜雯台中12日電） 世界棒球經典賽荷蘭隊陣中有不少美職大聯盟資歷好手，11日以5比9不敵台灣隊，荷蘭隊總教練梅倫斯表示，棒球不是只看紙上的數字或薪水高低，也稱讚台灣隊有很強的競爭力。

世界棒球經典賽Ａ組預賽荷蘭隊率先拿下2勝、且未嘗敗績，11日與台灣隊交手，台灣隊開賽積極搶分，張育成2局下超前比數滿貫砲帶起士氣，台灣隊順利拿下勝利、並賞給荷蘭首敗。

荷蘭隊總教練梅倫斯（Hensley Meulens）賽後記者會時表示，台灣隊比賽過程中不斷地攻擊，不錯失任何的失投球，台灣隊有很好的表現，在開賽前幾局就出現滿貫全壘打，一路領先，顯示了具有很強的競爭力。

11日比賽洲際棒球場也湧入滿場2萬名觀眾，不少外隊都反應，面對台灣主場加油聲難以適應，但梅倫斯表示，荷蘭隊在2013年時也曾來過台灣打經典賽，對於這樣的方式不是第1次遇到，身為職業球員，必須試著把球迷的聲音阻擋在外，把工作完成，荷蘭隊的球員儘管一路落後，仍未曾放棄。

荷蘭隊預賽前2場比賽僅失3分，但對台灣一場比賽就狂丟9分，梅倫斯表示，投手群保送偏多，這是前幾場比賽中沒有看到的狀況，也是比較不同的地方。

荷蘭隊陣中有不少具美職大聯盟資歷的好手，相比起來台灣陣中僅有張育成1名現役大聯盟球員，但梅倫斯表示，棒球不是只看紙上的數字或者薪水高低，台灣隊是很好的球隊，任何時刻、任何球隊都有可能會贏球，希望記取此戰的教訓。

荷蘭隊12日預賽最後一戰將與義大利隊交手，梅倫斯表示，希望球員好好休息，用全新的計畫打球，棒球不能有太多的短期記憶，打完就忘掉，永遠要把A級的表現拿出來。（編輯：龍柏安）1120311