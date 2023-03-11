經典賽離東京剩一步 林岳平：打出台灣隊新樣貌
2023/3/11 23:51（3/12 07:36 更新）
2023世界棒球經典賽A組預賽台灣隊11日晚間在洲際棒球場以9比5擊敗荷蘭隊，賽後救援投手宋家豪（左2）、一壘手張育成（後右）、捕手吉力吉撈．鞏冠（前右）、三壘手吳念庭（左）場中開心慶祝。中央社記者張新偉攝 112年3月11日
（中央社記者謝靜雯台中11日電）世界棒球經典賽台灣首戰吞敗後逆勢拉出2連勝，距8強只剩最後一步，總教練林岳平表示，這批選手是目前國內最頂尖、年齡層最剛好的球員，只是之前缺乏國際賽證明，很開心打出國家隊新樣貌。
世界棒球經典賽Ａ組預賽台灣隊首戰不敵巴拿馬有許多批評的聲音，昨天擊敗義大利隊，今天與美職大聯盟球員眾多的荷蘭隊交手，2局靠著「絕對忠誠」張育成滿貫砲打出氣勢，一路領先、終場以9比5擊敗荷蘭隊拿下預賽第2勝，只要12日擊敗古巴隊就可以拿下複賽（8強）門票、前進東京。
從被批評、質疑，到現在距晉級只剩一步，台灣隊總教練「餅總」林岳平表示，這批球員來自全台最頂尖的聯盟，也都是在最尖峰的年齡層，只是近年沒有國際賽可以讓他們證明自己，這次這樣的挑選、重新組織，就是希望打出國家隊的新樣貌。
台灣隊今天先發投手黃子鵬總計投2.2局失掉2分（1分責失分）、拿下勝投，吳哲源中繼4.1局僅被敲出1支安打，無失分、拿下中繼成功，兩人合力完成7局投球任務，是林岳平口中贏球的關鍵。
預賽最後一戰與古巴隊交手，林岳平表示，古巴隊是很強悍的球隊，最後一戰所有的投手都會傾巢而出、全力搶勝。（編輯：龍柏安）1120311
在滿場2萬名觀眾見證下，世界棒球經典賽台灣隊11日晚間成功以9比5擊敗強敵荷蘭隊，拿下本屆預賽第2勝，賽後外野手王柏融（後左）、陳傑憲（後中）、成晉（後右）從外野跑回內野，和隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 112年3月11日
2023世界棒球經典賽A組預賽台灣隊11日晚間成功擊敗荷蘭隊，關鍵第2勝入袋令全場嗨翻，本壘後方觀眾席也拉起大國旗慶祝勝利。中央社記者張新偉攝 112年3月11日
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