經典賽台灣隊打古巴拚8強門票 陳仕朋扛先發

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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊延續氣勢，先後擊敗義大利與荷蘭隊，預賽拿下2連勝，最保險的晉級之路是最終戰擊敗古巴、以分組第1晉級8強、前進東京，12日將派出投手陳仕朋先發。

台灣隊11日擊敗荷蘭後、預賽戰績2勝1敗，確保晉級最保險的方法就是自己擊敗古巴隊，以分組第1出線，若輸球則要靠義大利擊敗荷蘭，形成5隊戰績2勝2敗的局面，但因台灣隊首戰與巴拿馬的比賽失分過多，要比較失分率將處於劣勢。

富邦悍將隊25歲投手陳仕朋去年在中職一軍出賽，整季出賽23場（18場先發），總計投113.2局失掉45分（34分責失分），戰績8勝6敗，防禦率2.69，表現亮眼，在經典賽集訓期間小孩也出生，對古巴比賽，希望他帶著「生子後」的好運幫助球隊搶下關鍵勝利。

古巴隊目前預賽戰績1勝2敗，對台灣隊將派出雷瓦（Elian Leyva）先發，雷瓦是今年中職樂天桃猿隊新球季找來的洋投，桃猿隊中文譯名為雷法。（編輯：龍柏安）1120311