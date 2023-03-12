經典賽韓國隊贏捷克隊 日本隊篤定晉級8強

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韓國隊12日在本屆世界棒球經典賽預賽擊敗捷克隊，由於韓國與捷克目前同為1勝2敗，加上同組的中國隊已提前出局，3勝0敗的日本隊已篤定晉級8強。圖為日本隊員11日擊敗捷克後擊掌。（共同社）

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（中央社東京12日綜合外電報導）韓國隊今天在本屆世界棒球經典賽預賽，以7比3擊敗捷克隊，拿下預賽首勝。由於韓國與捷克目前同為1勝2敗，加上同組的中國隊已提前出局，3勝0敗的日本隊已篤定晉級8強。

日本放送協會（NHK）報導，這是日本隊從2006年第一屆經典賽開始，連續5屆闖進複賽。

以日本隊所在的預賽B組來看，在今天韓國隊打贏捷克隊後，目前3勝0敗的日本隊篤定晉級；澳洲隊2勝0敗、捷克與韓國同為1勝2敗、中國0勝3敗。

日本隊今晚將派連兩屆奪得日本職棒「澤村賞」（澤村獎）的強投山本由伸先發，希望能在預賽拿下4戰全勝戰績。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120312