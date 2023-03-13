桑坦德連兩戰開轟 經典賽委內瑞拉轟垮波多黎各

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（中央社邁阿密12日綜合外電報導）前役已有全壘打演出的桑坦德今天再度揮出一支3分砲，加上隊友培瑞斯也轟出一記3分彈，幫委內瑞拉9比6轟垮波多黎各取得2連勝並暫居D組龍頭位置。

世界棒球經典賽D組的賽事，今天繼續在美國邁阿密進行委內瑞拉對波多黎各的比賽。

委內瑞拉昨天靠效力巴爾的摩金鶯、去年在美國職棒大聯盟MLB揮出33支全壘打的桑坦德（Anthony Santander）砲轟去年拿下國家聯盟賽揚獎的多明尼加王牌投手艾坎塔拉（Sandy Alcantara），5比1擊敗奪冠熱門之一的多明尼加。

今天委內瑞拉延續贏球氣勢，1上先靠對方的失誤及保送攻佔得點圈，此時培瑞斯（Salvador Perez）適時敲出右外野安打先馳得點，隨後桑坦德開轟，靠著他這支3分砲，委內瑞拉取得4比0領先。

2上在阿圖維（Jose Altuve）、拉耶茲（Luis Arraez）接連敲安後，曾在大聯盟獲全壘打王、打點王、4次銀棒獎，並於2015年率堪薩斯皇家奪得世界大賽冠軍並獲選MVP的明星捕手培瑞斯在1出局後揮出中左外野方向3分砲，委內瑞拉將領先拉開到7比0。

2021年助亞特蘭大勇士奪下世界大賽冠軍的羅沙里歐（Eddie Rosario）此役在2下揮出中右外野方向的陽春砲，讓波多黎各追回1分，但委內瑞拉仍以7比1領先。

曾獲大聯盟銀棒獎的裴拉塔（David Peralta）4上擊出安打，委內瑞拉攻下第8分；5上兩出局後，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲安，培瑞斯接著敲出二壘安打，送回委內瑞拉第9分。

波多黎各6下吹起反攻號角，在1保送、1安打後，2020年助洛杉磯道奇拿下世界大賽冠軍的赫南德茲（Enrique Hernandez）打出帶有打點安打，下一棒打者獲保送後，李維拉（Emmanuel Rivera）安打也打回分數，巴艾茲（Javier Baez）的滾地球則讓他們進帳第4分，羅沙里歐（Eddie Rosario）1出局後的高飛犧牲打，也讓他們再下一城，這個半局波多黎各吃下4分大局，但委內瑞拉仍以9比5領先。

8下波多黎各首名打者利用對手失誤上壘，再靠梅倫德斯（MJ Melendez）的二壘安打攻下他們此役第6分，但9下他們沒有追加分數，最終委內瑞拉仍以3分之差贏球。

培瑞斯今天4打數4安打，有5分打點；桑坦德則是靠全壘打貢獻3分打點，兩人都是委內瑞拉此役獲勝功臣。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120313