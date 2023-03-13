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經典賽美國鑽石打線熄火 5比11爆冷慘輸墨西哥[影]

2023/3/13 14:17（3/13 14:46 更新）
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世界棒球經典賽C組賽事12日持續進行，衛冕軍美國鑽石打線熄火，終場以5比11爆冷敗給墨西哥。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）
世界棒球經典賽C組賽事12日持續進行，衛冕軍美國鑽石打線熄火，終場以5比11爆冷敗給墨西哥。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）
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（中央社鳳凰城12日綜合外電報導）世界棒球經典賽衛冕軍美國今天鑽石打線熄火，加上戰力相對薄弱的投手群遭對方15安重擊，包括被去年才上大聯盟的曼尼塞斯轟雙響砲，終場5比11爆冷敗給墨西哥。

世界棒球經典賽C組的賽事今天在美國鳳凰城持續進行，本次賽事的奪冠大熱門之一，尋求衛冕的美國隊，在主場迎戰墨西哥。

墨西哥此役的開路先鋒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在比賽開打後就靠內野安打上壘，1出局後，去年才在美國職棒大聯盟MLB出賽，在華盛頓國民隊繳出13轟、3成24打擊率的曼尼塞斯（Joey Meneses）無情砲轟美國先發投手馬蒂內茲（Nick Martinez），幫墨西哥開賽就取得2比0領先。

美國2下1出局後，靠塔克（Kyle Tucker）三壘安打及安德森（Tim Anderson）右外野方向安打的串連追回1分；但墨西哥3上在兩出局後，靠連續3支安打攻下1分，也把馬蒂內茲給打退場。

馬蒂內茲今天投2.2局，有2次三振、1個保送，被擊出1支全壘打在內5支安打，丟掉3分都是自責分。

4上墨西哥攻勢再起，1出局後湯瑪斯（Alek Thomas）安打上壘，兩出局後阿羅薩雷納中外野方向二壘安打1分打點，接著在維杜格（Alex Verdugo）獲保送後，曼尼塞斯將對手一記92.5英里但沒有向下掉的伸卡球轟進中左外野的觀眾席，這發3分砲讓墨西哥將領先擴大到7比1。

墨西哥今天的先發投手，是效力大聯盟洛杉磯天使的左投桑多華（Patrick Sandoval）。桑多華去年6勝9敗、防禦率2.91，今天他投3局，三振、保送各兩次，被擊出兩支安打僅丟掉1分。

美國3到6局沒有得分，7下兩出局後，才靠史密斯（Will Smith）左外野方向的陽春全壘打，進帳他們這場比賽的第2分。

墨西哥8上靠前兩名打者的安打串連拿下第8分，去年在大聯盟有35轟的特雷茲（Rowdy Tellez）則在1出局後揮出左外野安打掃回兩分，上季大聯盟繳出2成71打擊率的特瑞歐(Alan Trejo）再於兩出局後敲出帶有打點的安打。墨西哥單局進帳4分後，11比2遙遙領先。

美國8下1出局後，靠保送、安打攻佔得點圈，代打的小維特（Bobby Witt Jr.）中間方向的安打讓美國獲得第3分，安德森兩出局後的安打讓美國再添兩分，但最終以6分之差慘敗。

賽後美國、墨西哥戰績同為1勝1負，排名落在戰績同為1勝0負的加拿大、哥倫比亞之後。

這次經典賽美國陣容堅強，今天先發打線去年在大聯盟一共揮出249支全壘打，但打線此役面對墨西哥投手群卻吃癟，全隊包括替補上陣選手，整場比賽僅8支安打，是爆冷敗給墨西哥的另一關鍵。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120313

#世界棒球經典賽
#美國
#墨西哥
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