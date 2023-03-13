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經典賽韓國確定淘汰後打線爆發 5局22比2扣倒中國[影]

2023/3/13 21:14（3/13 21:57 更新）
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經典賽B組預賽最後一場，韓國打線大爆發，終場以22比2狂勝中國隊。（共同社）
經典賽B組預賽最後一場，韓國打線大爆發，終場以22比2狂勝中國隊。（共同社）
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（中央社東京13日綜合外電報導）賽前已確定無緣8強的韓國隊，今天在世界棒球經典賽B組預賽最後一場比賽以22比2狂勝中國隊，5局提前結束比賽「扣倒」對手，最終以2勝2敗結束本屆賽事，連續3屆預賽止步。

同在B組的澳洲今天稍早以8比3擊敗捷克，隊史首度打進經典賽複賽後，韓國確定與中國遭到淘汰。含2013、2017及今年在內，韓國連續3屆無法從預賽出線晉級下一輪。

韓國打線大爆發，全隊一共敲出20支安打，其中包括朴健祐、金河成分別在4、5局上半轟出的滿貫砲。韓國每一局都有得分進帳，光是第3、4局的各8、6分就讓中國難以招架。

反觀中國只擊出4支安打，僅靠1局下3支一壘安打與1次四壞保送攻下2分，此後打線即遭到封鎖。

根據經典賽規定，若分組賽5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束比賽。今天韓、中之戰也是本屆首度出現5局提前結束「扣倒」。

B組戰事落幕，日本4戰全勝之姿勝出，澳洲以3勝1負次之，雙雙挺進8強。韓國2勝2負排在第3，中國0勝4敗墊底。

首場8強賽台灣時間15日在東京登場，當天晚間6時由B組第2名澳洲對上A組第1名古巴，第2場8強賽則於16日晚間6時由A組第2名義大利遭遇B組第1名日本。（譯者：徐崇哲）1120313

#世界棒球經典賽
#韓國
#中國
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