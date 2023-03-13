經典賽澳洲8比3殺退捷克首闖8強 韓國遭淘汰[影]

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世界棒球經典賽預賽B組，澳洲隊13日8比3擊敗捷克，隊史首度打進複賽 ，球員開心慶祝。（美聯社）

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（中央社東京13日綜合外電報導）世界棒球經典賽預賽B組，以小聯盟選手為主力的澳洲隊今天8比3擊敗捷克，隊史首度於經典賽打進複賽，也確定韓國遭淘汰。

這場在東京巨蛋的比賽，澳洲隊在第1局就展開攻勢，第二棒霍爾（Alex Hall）右外野陽春全壘打率先拿分，但是由業餘選手，甚至兼職球員組成的捷克隊，第3局以2支安打加上對方投手不穩，也拿下1分將比數扳平。

雙方先發投手今天表現都不錯，值得一提的是本職消防員的捷克隊投手施奈德（Marks Schneider），力守5.1局只讓澳洲隊擊出1支安打，精采表現讓他在全場掌聲中退場，雙方打完6局1比1。

比賽進入7局，澳洲隊終於擺脫捷克隊糾纏，先以保送及安打攻占一、二壘，然後韋德（Logan Wade）揮出右外野二壘安打送回2名跑者，澳洲隊3比1領先；然後第8局澳洲隊攻勢又起，霍爾再度造成傷害，一記三壘安打送回2名跑者，澳洲這局將比數拉開至6比1。

8局下捷克反攻，3支安打加上對手暴投追回2分，不過捷克隊後援投手戰力有限，守不住澳洲隊自7局起的一陣猛攻，在最後3局共丟7分，最終澳洲隊8比3贏球，自力晉級複賽。

經典賽預賽B組賽事目前已明朗，澳洲與日本雙雙晉級下一輪，韓國隊提前遭淘汰，剩下對中國隊之戰已無關晉級。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120313