經典賽D組無安打比賽 波多黎各8局10比0扣倒以色列[影]

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世界棒球經典賽波多黎各隊13日寫下歷史，提前8局以10比0「扣倒」以色列隊。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）世界棒球經典賽（WBC）波多黎各隊今天寫下歷史，戴李昂先發飆出10次三振，加上打線頻以長打取分，提前8局以10比0「扣倒」以色列隊，且未讓對方24名打者上壘。

由於此役沒打滿9局，這場由戴李昂（Jose De Leon）先發主投5.2局配合3名投手後援的比賽只算波多黎各合力無安打，而非連續讓27名打者出局的正式完全比賽。

連兩屆拿下經典賽亞軍的波多黎各以2勝1敗暫居D組預賽第二，明天休兵；美東時間15日分組壓軸賽將對上強敵多明尼加，此役可能決定兩隊之中誰能晉級8強。以色列戰績1勝1敗，接下來將面對多明尼加、委內瑞拉。

波多黎各此役勢如破竹，1局下，巴艾茲（Javier Baez）在兩人出局時揮出落在左外野邊線附近的二壘安打，送回壘上兩名跑者。他接著盜上三壘，再靠隊友羅沙里歐（Eddie Rosario）擊出中外野深遠二壘安打得分。

2局下，赫南德茲（Enrique Hernandez）揮出二壘安打替球隊追加2分後，李維拉（Emmanuel Rivera）再補上右外野深遠的三壘安打，波多黎各領先擴大到6分。

波多黎各打線不讓以色列好過，大聯盟平均年薪最高游擊手林多（Francisco Lindor）5局下在兩人出局滿壘時，揮出直擊中右外野全壘打牆的清壘三壘安打，兩隊差距拉大到9分。

戴李昂主投5.2局，飆出經典賽史上最多的10次三振，退場時邁阿密馬林魚隊主場眾多同胞起立鼓掌。30歲的他在大聯盟浮沉多年，去年12月和明尼蘇達雙城簽下小聯盟合約，此役勇於攻擊好球帶，繳出歷屆經典賽先發投手最優異表現之一。

波多黎各全場敲出11支安打，開路先鋒林多及赫南德茲、李維拉、巴艾茲各擊出2支安打。

8局下，赫南德茲再次建功，在隊友攻占得點圈時敲出穿出游擊防區的滾地安打，打下第10分，符合經典賽分組賽7局相差10分以上即提前結束比賽的「扣倒」標準。

戴李昂退場後，大聯盟身價最高終結者狄亞士（Edwin Diaz）等3名後援投手接力封鎖以色列打線，全場8局連續讓24名以色列打者出局，其中半數是以三振解決，是繼2006年首屆經典賽荷蘭隊投手馬提斯（Shairon Martis）對巴拿馬投出7局無安打比賽後，再現無安打比賽。（編輯：馮昭）1120314