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經典賽美國鑽石打線發威2局灌12分 7局扣倒加拿大[影]

2023/3/14 15:07（3/14 15:35 更新）
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美國隊長楚勞特（右）13日對加拿大比賽中打出一支3分砲，跑壘時舉手慶祝。（美聯社）
美國隊長楚勞特（右）13日對加拿大比賽中打出一支3分砲，跑壘時舉手慶祝。（美聯社）
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（中央社鳳凰城13日綜合外電報導）世界棒球經典賽衛冕軍美國的鑽石打線今天終於甦醒，在對加拿大一役前兩局就海灌12分狂轟猛炸，打完7局以12比1提前拿下勝利。

美國昨天5比11敗給墨西哥還差點被對方「扣倒」，打擊熄火、投手崩盤是慘敗的關鍵。

今天對加拿大時美國豪華打線終於發揮，1局下半亞瑞納多（Nolan Arenado）二壘安打先打進2分，之後塔克（Kyle Tucker）高飛犧牲打、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的安打各讓美國進帳1分。

接下來美國靠滾地球、馬林斯（Cedric Mullins）的三壘安打各添1分，美國隊長楚勞特（Mike Trout）再補上一支3分砲，首局打完就以9比0領先。

加拿大2上靠楊恩（Jared Young）的陽春彈追回1分，但美國下個半局攻勢再起。

影片來源：World Baseball Classic

2下美國首名打者亞瑞納多獲保送，安德森（Tim Anderson）1出局後的三壘安打讓球隊進帳第10分，瑞爾穆托接著揮出高飛犧牲打再下一城，透納（Trea Turner）隨後再擊出一支陽春全壘打，讓美國兩局打完就以12比1遙遙領先。

此役美國先發投手林恩（Lance Lynn）投滿5局，賞給對手6次三振，沒有任何保送，只被擊出2支零星安打，挨1轟掉1分；接替他投球的米柯拉斯（Miles Mikolas）後援2局無失分，讓美國7局打完以11分差距提前結束比賽。

賽後美國戰績2勝1敗，在C組暫居第1。

稍早另一場C組哥倫比亞對英國，哥倫比亞2上先馳得點，4上靠佛里亞斯（Dayan Frias）的安打再添2分；但英國4下靠2支安打、1支高飛犧牲打及對手奉送的3個保送扳平戰局。

英國5下、7下各添2分；9上哥倫比亞先靠艾雷拉（Dilson Herrera）的陽春砲追回1分，之後再靠一次滾地球進帳1分，但英國最終仍以7比5擊敗哥倫比亞，拿下隊史經典賽首勝。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120314

#世界棒球經典賽
#楚勞特
#亞瑞納多
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