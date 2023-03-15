經典賽多明尼加痛宰以色列 將與波多黎各爭晉級[影]

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世界棒球經典賽多明尼加隊14日以10比0「扣倒」以色列隊。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）

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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）世界棒球經典賽（WBC）多明尼加隊不負眾望，今天在馬查多開轟領軍下敲15支安打，提前7局10比0「扣倒」以色列隊，明天將與波多黎各爭奪D組晉級複賽最後一張門票。

此役過後，D組預賽3連勝的委內瑞拉確定晉級8強。多明尼加首戰敗給委內瑞拉後2連勝，與強敵波多黎各戰績都是2勝1敗，明天的分組壓軸戰兩隊將一較高下，決定哪隊能闖進複賽。以色列連兩戰遭完封提前結束比賽，戰績1勝2敗，與複賽無緣。

多明尼加打線豪華，奪冠呼聲極高，此役呈一面倒態勢。連兩戰擔任開路先鋒的蘇鐸（Juan Soto）1局下揮出落點巧妙的二壘安打，進占得點圈，隨後靠隊友希梅內斯（Eloy Jimenez）適時安打回本壘得分，多明尼加先馳得點。

多明尼加3局下攻勢再起，以4支安打追加2分。其中，馬查多（Manny Machado）逮中一顆正中滑球，擊出左外野飛行437英尺（約133公尺）的大號陽春砲，連兩戰開轟。

6局下，多明尼加無人出局攻占滿壘，羅德里格斯（Julio Rodriguez）揮出穿越三游防線的高彈跳二壘安打，送回2名跑者。馬查多緊接著擊出右外野平飛安打，再添2分打點。

比賽後段，勝券在握的多明尼加走馬換將，年逾40的沙場老將卡諾（Robinson Cano）、克魯斯（Nelson Cruz）上陣，邁阿密馬林魚隊主場大量多明尼加球迷提前慶祝。

卡諾7局下敲安且打回一分，克魯斯隨後安打上壘，兩人趁捕逸進占得點圈，再靠替補上陣的塞固拉（Jean Segura）右外野場地規則二壘安打得分。

塞固拉這支安打將兩隊分差拉大到10分，符合經典賽分組賽7局過後相差10分以上即提前結束比賽的「扣倒」標準。

以色列前一戰8局0比10敗給波多黎各，24名打者都未能上壘。此役打線在康崔拉斯（Roansy Contreras）等多明尼加投手封鎖下持續低迷，僅由霍威茲（Spencer Horwitz）在3局上敲出中間方向滾地安打，終結跨3戰連31名打者出局的難堪紀錄。（編輯：馮昭）1120315