經典賽8強戰日本推大谷翔平先發 二刀流出戰
2023/3/15 12:58（3/15 13:39 更新）
世界棒球經典賽日本隊16日將推出大谷翔平在8強戰先發對義大利隊。（共同社）
（中央社記者楊啟芳台北15日電）世界棒球經典賽日本隊明天將推出大谷翔平在8強戰先發對義大利隊，並預計會投打二刀流出戰，面對一場一定要贏的比賽，大谷翔平今天表示，會專注在每一名打者上，小心應戰。
經典賽在日本東京巨蛋將進行2場8強賽，今天首戰由澳洲隊與古巴隊交手，明天地主日本隊則要對戰義大利隊。日本隊總教練栗山英樹今天出席記者會表示，「將要開始新的戰爭，明天重要的賽事將推出大谷翔平先發。」且日本隊也會讓大谷翔平投打二刀流，栗山英樹說：「這就是他的風格。」
大谷翔平則表示，明天的比賽只要輸了就會結束，「雖然會有壓力，但全隊團結一致，大家會一起努力。」經典賽的單場投手用球數限制，從預賽的65球到複賽增加至80球，對此大谷翔平說：「雖然球數是定好的，但我認為一名一名解決打者是最重要的。」
大谷翔平在9日預賽B組對中國隊時，就先發登板並上演「二刀流」，總計投4局、49球，僅被敲出1支安打，送出5次三振，沒有失分；打擊方面，擔任第3棒指定打擊，4打數敲出2支安打，獲得2次保送，貢獻2分打點，最後日本隊以8比1獲勝，大谷翔平奪下勝投。
大谷翔平在美職天使隊的隊友佛萊徹（David Fletcher）是義大利隊陣中選手，明天2人對決也備受關注。對於對方的陣容，大谷翔平表示，義大利隊陣中有許多效力美國職棒大、小聯盟的選手，「預計將會是場艱難的比賽，但我會每1分都小心應戰。」
大谷翔平還笑說，昨天接到佛萊徹的電話時，「他跟我說一風堂拉麵好好吃，他之前說想來日本吃壽司，結果跑去吃拉麵，看到他很自在感到很開心。」（編輯：李亨山）1120315
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