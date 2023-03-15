經典賽古巴4比3擊敗澳洲 睽違17年晉級4強[影]

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）世界棒球經典賽8強賽今天在東京巨蛋首度登場，由澳洲隊與古巴隊交手，古巴派出3名日職投手，最終以4比3擊敗澳洲隊，睽違17年晉級經典賽4強，搶下飛往邁阿密的機票。

經典賽8強賽分為2地進行，分別為美國邁阿密及日本東京，在東京巨蛋的8強賽於今天與明天進行，今天由預賽B組第2名澳洲隊與A組第1名古巴隊交手，古巴隊最佳成績是2006年首屆打入冠軍戰，最後拿下亞軍；明天則是由地主日本隊迎戰義大利隊，預計推出大谷翔平先發。

澳洲隊在2局上率先展開攻勢，喬治（Darryl George）敲二壘安打後，下一棒犧牲觸擊送跑者上三壘，接著溫格羅夫（Rixon Wingrove）再敲安打送回第1分。不過古巴隊在3局下反攻，一壘有人時蒙卡達（Yoan Moncada）敲二壘安打，羅伯特（Luis Robert）再擊出滾地球送回1分，形成1比1平手。

5局下古巴隊再發動攻勢，滿壘時戴斯潘（Alfredo Despaigne）擊出高飛犧牲打送回超前分，之後季貝爾（Yoelkis Guibert）敲安打帶有2分打點，取得4比1領先。澳洲隊在6局上靠著溫格羅夫一棒轟出2分全壘打，不過最終古巴隊仍以4比3獲勝。

古巴隊此戰推出效力日職中日龍隊的羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）先發，投3.1局被敲出2支安打，出現5次保送，送出4次三振，失掉1分。之後古巴隊由羅梅洛（Miguel Romero）接手投球，投1.2局無失分，奪下勝投，艾里亞斯（Roenis Elias）投2局失2分。

最後在第8、9局僅1分領先時，古巴隊連續壓上王牌救援，分別為軟銀終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）、中日龍終結者馬蒂內茲（Raidel Martinez），各投1局都沒有失分，各飆出2次三振。

古巴隊在此戰少一名戰力，「古巴飛彈」塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）因私人因素離開球隊，不過古巴隊到4強賽，他也不排除回到球隊比賽。（編輯：陳政偉）1120315