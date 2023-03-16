經典賽波多黎各5比2氣走多明尼加 闖進8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

世界棒球經典賽預賽D組壓軸戰，波多黎各在隊長林多場內全壘打帶動下，5比2氣走多明尼加隊，晉級8強。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）世界棒球經典賽（WBC）預賽D組壓軸戰，波多黎各在隊長林多場內全壘打帶動下，5比2氣走實力接近的多明尼加隊，晉級8強，報了10年前經典賽冠軍賽敗北的一箭之仇。

本屆經典賽預賽D組第一為4戰全勝的委內瑞拉，美東時間17日將在邁阿密的8強賽面對C組排名第二的球隊，極可能是美國。波多黎各以3勝1敗闖進複賽，18日將在同場地面對C組排名第一的墨西哥。陣容堅強、奪冠呼聲極高的多明尼加2勝2敗，遭淘汰出局。

此役兩隊你來我往。3局上，波多黎各先聲奪人，首棒打者瓦茲蓋斯（Christian Vazquez）從多明尼加先發投手奎托（Johnny Cueto）手中擊出陽春砲，後續兩名打者又以安打上壘，大聯盟生涯143勝的奎托被換下。

但多明尼加換投擋不住對手攻勢，林多（Francisco Lindor）與赫南德茲（Enrique Hernandez）連續安打，加上梅連德斯（MJ Melendez）內野滾地球送回三壘跑者，波多黎各再得3分。

多明尼加3局下反攻，蘇鐸（Juan Soto）以飛行448英尺（約136.5公尺）的中外野大號陽春砲還以顏色。這是他本屆賽事第2發全壘打，兩隊分差縮小到3分。

5局上，波多黎各攻勢再起，林多擊出中外野平飛安打，上季入選大聯盟明星賽且獲美國聯盟新人王的羅德里格斯（Julio Rodriguez）發生致命漏接，球一路滾到全壘打牆。林多趁失誤快馬加鞭衝回本壘，形成場內全壘打，迎接他的隊友與全場同胞欣喜若狂。

多明尼加不甘示弱，5局下無人出局攻占滿壘，但主將馬查多（Manny Machado）擊出雙殺打，攻勢瓦解大半。這半局多明尼加只追回一分，成為兩隊氣勢消長分水嶺。

9局下多明尼加最後反攻機會，波多黎各派出大聯盟身價最高終結者狄亞士（Edwin Diaz）關門，他頻催火球，配合犀利滑球，連飆3次三振，助球隊以3分之差贏球。

不過，狄亞士賽後與隊友在場上慶祝時傷到右腿，靠隊友攙扶並坐輪椅離場。截至發稿，狄亞士傷勢不明。

這場比賽重演2013年經典賽冠軍賽戲碼，當年多明尼加奪冠，波多黎各屈居亞軍。

風水輪流轉，波多黎各今天全場敲出8支安打，前兩棒林多、赫南德茲都繳出雙安表現；8名投手輪番上陣，成功壓制對手火力。多明尼加只敲出6支安打，與首戰敗給委內瑞拉的安打數相同，且吞下11次三振，打線卡彈成為敗戰關鍵。（編輯：陳惠珍）1120316