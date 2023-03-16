經典賽美國1分險勝哥倫比亞 搶下8強最後一席[影]

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經典賽美國隊3比2險勝哥倫比亞隊，搶下8強複賽的最後一個席次。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）美國隊長楚勞特（Mike Trout）今天單場3安，包辦全部打點，助美國3比2險勝哥倫比亞，搶下世界棒球經典賽（WBC）8強複賽的最後一個席次。

經典賽8強全數出爐，A組古巴、義大利，B組日本、澳洲，C組墨西哥、美國、D組委內瑞拉、波多黎各。8強賽首場已在日本東京開打，當地時間15日古巴4比3擊敗澳洲，晉級4強。

在亞利桑那鳳凰城的C組預賽今天產生2支晉級隊伍。稍早戰績同為2勝1敗的墨西哥、加拿大正面對決，墨西哥1棒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）包辦5分打點，助球隊10比3獲勝。

晚間美國對哥倫比亞之戰，雙方進入低比分投手戰，衛冕軍美國儘管排出明星陣容，但兩邊分數緊咬，靠著隊長楚勞特3局上、5局上兩度在關鍵時刻敲出安打，以1分差險勝。

影片來源：World Baseball Classic

楚勞特一開賽就展現超級明星的實力，1局上敲出三壘安打，但後續隊友敲出雙殺打，沒能在開局打下分數。

前2局雙方都沒得分，3局上美國首棒貝茲（Mookie Betts）安打上壘後，趁對方暴投攻占二壘。楚勞特敲出中右外野方向的平飛安打，打回貝茲，美國點亮得分。

哥倫比亞3局下反攻，張育成前隊友麥卡多（Oscar Mercado）率先二壘安打，靠高飛犧牲打回本壘攻下第1分；阿法羅（Jorge Alfaro）、羅德里格斯（Reynaldo Rodriguez）又串連安打，2比1超前美國。

美國陷入1分落後不久，5局上靠保送、安打加上暴投攻占二三壘，又輪到楚勞特打擊。楚勞特展現3屆美聯最有價值球員（MVP）的價值，敲出左外野安打，攻下致勝分數。美國終場3比2贏球。

美國區8強複賽在邁阿密舉行，17日美國對委內瑞拉，18日波多黎各對墨西哥。（編輯：陳惠珍）1120316