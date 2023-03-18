經典賽墨西哥逆轉波多黎各 4強賽對上日本

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（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）預賽曾爆冷擊敗美國的墨西哥今天在經典賽8強賽上演第7局逆轉秀，5比4氣走波多黎各，隊史首度打進4強，將於美國時間20日與日本爭冠軍賽門票。

墨西哥前2屆都在首輪止步，今天對上前2屆都打進冠軍賽的波多黎各，在大半場落後的情況下展現韌性，靠著三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes）貢獻3分打點、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）關鍵時刻精彩守備，搶下4強賽門票。

比賽一開始，波多黎各局勢大好，面對國聯去年防禦率王、墨西哥王牌左投烏力亞斯（Julio Urias），打線毫無懼色，巴艾茲（Javier Baez）、羅沙里歐（Eddie Rosario）連兩打席敲出全壘打，取得4比0領先。

波多黎各首局先聲奪人，投手也鎮住場面，前6局保有4比2領先。

上屆代表美國、拿下最有價值球員（MVP）的史卓曼（Marcus Stroman）本屆換穿波多黎各戰袍，為母親的家鄉而戰。他在這場單敗淘汰的8強賽一展身手，前4局只被巴瑞德斯全壘打失1分。

墨西哥一開賽就陷入落後，2局下巴瑞德斯陽春砲追1分，5局下攻勢又起，3支安打、1次保送攻下第2分，追成2比4落後。

整場苦追的墨西哥7局下揚眉吐氣。巴恩斯（Austin Barnes）率先二壘安打之後，靠2次四壞保送攻占滿壘，2局敲出陽春砲的巴瑞德斯再度安打建功，一壘安打送回2分追平比數。烏力亞斯（Luis Urias）接著敲安，墨西哥取得5比4超前。

墨西哥首局失4分後，投手群不再失分。7局逆轉之後，在僅領先1分的情況下，8局上左外野手阿羅薩雷納展現精彩守備功力，在全壘打牆前跳起來接殺原本可能的長打，瓦解波多黎各反攻氣勢。（編輯：張芷瑄）1120318