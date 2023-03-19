一棒率隊闖4強成美國英雄 特納：經典賽氣氛堪比世界大賽

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（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）用滿貫全壘打幫助美國隊打進經典賽4強，英雄人物特納（Trea Turner）賽後向媒體表示，比賽氣氛跟世界大賽不相上下，「這是我打過最吵鬧的比賽」。

美國隊今天在邁阿密的經典賽8強複賽以9比7逆轉擊敗委內瑞拉，過程高潮迭起。

美國一開賽猛攻3分領先，但委內瑞拉一路追趕、在5局超前。隨著比賽接近尾聲，美國5比7落後，眼看就要吞敗，上屆冠軍恐怕8強止步。但8局特納神來一棒，在滿壘情況下敲出全壘打，成為美國的勝利英雄。

29歲的明星游擊手特納去年效力道奇，季後成為自由球員，今年以11年3億美元合約轉戰費城人。他曾在2019年效力國民隊時拿下美國職棒總決賽「世界大賽」冠軍。

影片來源：MLB

他賽後在電視台的訪問說：「這場跟世界大賽可以相提並論，大概是我打過的比賽中觀眾聲音最大聲的。」經典賽複賽、決賽在馬林魚主場舉行，今天湧進3萬5792名觀眾，歷時3小時46分鐘，歡呼聲不斷。

美國隊一開賽氣勢驚人，從第1棒到第5棒不間斷的5支安打，比賽進行不到10分鐘就已經拿下3分。但委內瑞拉韌性十足，去年的美聯打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）單場雙響砲，到7局反倒7比5領先，給美國巨大壓力。

特納說，看著對手一點一點追分、超前，「我真的快瘋了」。不過他說，美國持續奮戰，緊盯每一顆球，盡力做好每一次投球和打擊，幸好再度拿回領先，「這個過程真的是很享受，球迷扮演很重要的角色」。

電視主播稱讚，特納不只是美國英雄，更是在地鄉親的英雄。他在佛州沃思湖（Lake Worth）長大，距離比賽場地1小時車程，今天包括父母、太太和小孩都在觀眾席上。

轉播鏡頭捕捉到，特納開轟之後回到休息區，擔任打擊教練的傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）上前與他擁抱。

特納在受訪時談到，他10歲、12歲的時候到馬林魚主場看棒球，唯一撿過的界外球就是小葛瑞菲打出來的。身為從小看小葛瑞菲打球的孩子，現在得到偶像指導，真的是「瘋狂」的經驗。

特納分享，小葛瑞菲是很多人從小打球的偶像，美國隊的球員每個人都愛他，能夠跟他身處在同一個球員休息室，真的是太棒了。（編輯：周永捷）1120319