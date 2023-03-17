狄亞士慶功受傷衝擊經典賽正當性 大咖球星表明立場[影]

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（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）美職身價最高終結者狄亞士參加經典賽，賽後慶功受傷引發熱議，恐讓球團更不支持球員參賽、比賽正當性受質疑；但也有大咖球星表明立場，支持經典賽。

美國職棒大聯盟主辦，每4年一次在春訓期間比賽的世界棒球經典賽（WBC），從2006年第一屆以來，一直存在比賽重要性不足、球團不支持球員參賽、春訓拉高強度增加受傷風險、大牌球星不願參賽等問題。

經典賽的種種問題，在15日發生狄亞士（Edwin Diaz）受傷意外之後，再度在社群媒體引起熱烈討論。

狄亞士去年為紐約大都會隊成功關門32次，是去年大聯盟最強的後援投手之一。大都會季後以5年1.02億美元的合約（約新台幣31億元）獎勵他的表現，但他的傷勢恐怕本季報銷。

狄亞士代表波多黎各出賽，15日成功關門，率隊擊退強敵多明尼加，搶下8強門票。正當全隊在場上慶祝晉級時，樂極生悲，狄亞士不慎受傷，坐輪椅離場，同隊的弟弟當場哭了出來。

影片9分33秒處，狄亞士倒地扶著右腿，最後坐輪椅離場。影片來源：World Baseball Classic

這事件讓經典賽存在的意義、受傷風險等問題，再度浮上台面。原本就不支持球員參賽的球團，反對的態度可能更強烈。

尋求衛冕的美國隊本屆派出號稱歷屆最強的陣容，頂級球星楚勞特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）形同賽事宣傳大使，這兩名超級球星卻是支持經典賽。

道奇明星外野手貝茲向媒體表示：「這種事情在任何時間都可能發生在任何人身上。你大可責怪因為經典賽，但這就是一個很離奇的意外，這可能隨時會發生在任何人身上。」

貝茲表示他很享受經典賽，這比在春訓基地打熱身賽要有趣多了，他鼓勵其他球員都加入。

天使明星外野手楚勞特說：「當然事情一定有風險。這終究是棒球比賽，現正是春訓。對我來說，能夠身在經典賽的氣氛之中，非常特別。對我來說意義重大。我沒來之前就知道，參與其中一定很有樂趣，但我不知道這麼好玩。」

狄亞士的大都會隊友、經典賽效力美國隊的投手歐塔維諾（Adam Ottavino）也認為，狄亞士的情況就是意外，他不認為應該責怪經典賽。

被問到球團未來會不會因此更加限制球員參加經典賽？歐塔維諾說，這或許是大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）應該面對的問題，目前而言，球員只要前一年沒有受傷，球團都不能阻止球員參賽，但即便如此，球團還是會想盡辦法威脅球員。

歐塔維諾說，在經典賽裡他感受到球員投入其中的熱情，仍有很多球員願意參加經典賽，球團的立場一直以來就是不想讓球員打，經過這個事件可能會稍微加強這樣的態度。（編輯：陳惠珍）1120317