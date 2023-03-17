更多編輯台推薦新聞：
影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子
生活

東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨也會串門子

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣學生零重力實驗登國際太空站 獲若田光一欽點奪獎
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
場邊花絮
新聞專題
場邊花絮1/87
首頁 / 運動

經典賽努特巴爾「磨出勝利」手勢大紅 日本胡椒罐銷量暴增[影]

2023/3/17 20:23（3/17 21:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國加州出生的努特巴爾代表日本參加本屆經典賽，他慶祝好表現時模仿旋轉磨胡椒罐的手勢在日本暴紅。（共同社）
美國加州出生的努特巴爾代表日本參加本屆經典賽，他慶祝好表現時模仿旋轉磨胡椒罐的手勢在日本暴紅。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）美國加州出生的努特巴爾在世界棒球經典賽之前不曾為日本隊出賽，但他在慶祝好表現時模仿旋轉磨胡椒罐的手勢，讓他在日本愈來愈紅，也帶動胡椒研磨罐的銷售成績上揚。

法新社報導，25歲的努特巴爾（Lars Nootbaar）職司外野手，他是第一位在日本以外出生，並代表日本出賽經典賽的棒球選手。他每次擊球後都會作出模仿磨胡椒的手勢，代表他想為球隊「磨出」勝利。

他的慶祝手勢在經典賽期間走紅，隊友紛紛加入湊熱鬧的行列，還有球迷將胡椒研磨罐帶到球場。

努特巴爾在加州出生長大，幾乎不會說日語，但他因為母親久美子是日本人而取得為日本國家隊效力的資格。

東京一家拉麵店為了努特巴爾特別推出限定版「努特巴爾拉麵」，是以醬油湯頭為基底，加上大蒜與磨碎胡椒的特殊口味。一家廚具店則表示，胡椒研磨罐的銷售額成長了15%。這突顯日本粉絲是如何喜愛努特巴爾。

努特巴爾人氣超旺，大概只有超級球星大谷翔平才能享有比他更多的掌聲。日本隊目前在經典賽5戰全勝，已晉級將在邁阿密舉行的四強賽。

在日本隊以9比3戰勝義大利之前，努特巴爾說，「聽說全國各地的胡椒研磨罐，過去一週的銷量增加很多」。

「球迷喜歡我，球隊喜歡我，能夠做我自己真的太棒了。我真的沒想到會變成這樣。」

努特巴爾2021年在美國職棒大聯盟的紅雀隊首次亮相，但在經典賽之前，日本幾乎沒有人知道他。

努特巴爾說，能代表日本隊出賽是「夢想成真」，而他已用一系列充滿活力的表現，充分回報日本隊總教練栗山英樹的信任。（譯者：屈享平/核稿：戴雅真）1120317

#努特巴爾
#日本隊
#日本
延伸閱讀
經典賽大谷翔平球速飆164公里祭5K 日本9比3擊退義大利闖4強佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉日媒評選經典賽預賽AB組最佳九人 讚張育成扛「主砲」打擊猛
大谷翔平
經典賽8強戰日本推大谷翔平先發 二刀流出戰日本球迷傳遞大谷翔平全壘打球 登大聯盟官網[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
狄亞士慶功受傷衝擊經典賽正當性 大咖球星仍鼓勵參賽[影]