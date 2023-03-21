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經典賽日本戰墨西哥 傳「平成怪物」松坂大輔開球

2023/3/21 00:43
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（中央社記者楊明珠東京20日專電）2023世界棒球經典賽（WBC）日本隊將於台灣時間21日上午7時在4強戰對決墨西哥，爭奪決賽最後一張門票。日媒指出，有「平成怪物」之稱的松坂大輔將在日本對墨西哥一戰開球。

「日刊體育」報導，42歲的松坂曾效力日本職棒西武獅、美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪等隊，日美通算有170勝，是棒球界傳奇人物。日本曾在2006年、2009年WBC連霸，松坂也獲得MVP，在兩屆比賽有6戰6勝佳績，是日本歷來最多的紀錄。

本屆WBC的4強賽與決賽都在大聯盟邁阿密馬林魚主場LoanDepot球場。松坂效力於紐約大都會時曾在這座球場登板過，對於美日兩國球迷來說，明天開球將是值得注目的一球。

松坂為了採訪已抵達LoanDepot球場。當地時間19日，他與明天將擔任日本隊先發的21歲「令和怪物」佐佐木朗希有所接觸，被認為是「平成怪物」交棒給「令和怪物」的珍貴畫面。

平成與令和都是日本的年號。平成元年是1989年、令和元年是2019年，今年是令和5年。

松坂大輔生於1980年，日本東京都江東區出身，擔任投手，曾是日本職棒西武獅旗下球員，也曾效力於日職軟銀鷹、中日龍與大聯盟紅襪、大都會等隊。外號「平成怪物」，美國媒體暱稱他為Dice-K。（編輯：陳彥鈞）1120321

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