經典賽大谷翔平球速飆164公里祭5K 日本9比3擊退義大利闖4強[影]

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世界棒球經典賽日本隊16日推出大谷翔平二刀流出戰，先發投4.2局失2分，飆出164公里火球，最終日本隊以9比3擊敗義大利隊，晉級4強。（共同社）

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界棒球經典賽日本隊今天推出大谷翔平二刀流出戰，先發投4.2局失2分，飆出164公里火球；加上岡本和真開轟全場包辦5分打點，最終日本隊就以9比3擊敗義大利隊，晉級4強。

昨天首場8強賽由古巴以4比3擊敗澳洲隊，成為首支晉級4強的球隊；今天在東京巨蛋，預賽B組第1名的日本隊與預賽A組第2名的義大利交手，日本隊推出大谷翔平先發主投，且先發打第3棒，再度演出「二刀流」。

此戰日本隊在3局下展開攻勢，近藤健介選到保送後，大谷翔平短打形成內野安打，加上對方失誤，形成一、三壘有人，接著吉田正尚擊出1打點滾地球，村上宗隆再選到保送，之後岡本和真更是一棒轟出3分全壘打，將比分拉開至4比0。

大谷翔平從首局開始就狂飆160公里以上火球，更是在2局上面對帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）的打席飆出102英里（約164公里）球速，三振對方，只差1公里就能追平個人紀錄。且大谷翔平此戰情緒亢奮，投球時不斷奮力喊聲，整個東京巨蛋都聽得到。

大谷翔平在5局上遇到危機，哥哥佛萊徹（David Fletcher）的安打加上2次觸身球形成滿壘，再被弟弟佛萊徹（Dominic Fletcher）敲安打掉2分，之後退場由伊藤大海登板。總計大谷翔平用71球投4.2局，被敲4支安打，送出5次三振，失掉2分。

不過日本隊在5局下將分數打回來，大谷翔平選到保送後，吉田正尚遭觸身球，接著村上宗隆敲二壘安打送回1分，岡本和真再敲二壘安打，帶有2分打點。7局下包括吉田正尚的陽春砲在內，日本隊再攻下2分；8局上達比修有挨轟掉1分，最終日本隊以9比3獲勝。

日本隊今天打線最亮眼的球員是第6棒岡本和真，2打數敲出2支安打，包含一發全壘打，選到2次保送，上壘率百分百，包辦5分打點；另外，大谷翔平4打數敲出1支安打，選到1次保送。（編輯：張雅淨）1120316

世界棒球經典賽日本16日對戰義大利，3局下岡本和真（前）一棒轟出3分全壘打。（共同社）