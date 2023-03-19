經典賽美國滿貫砲逆轉勝委內瑞拉 4強賽將美古大戰[影]
2023/3/19 10:58（3/19 11:07 更新）
美國隊18日在WBC 8強賽靠一支滿貫全壘打逆轉勝委內瑞拉，4強賽將對上古巴。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）世界棒球經典賽（WBC）身兼地主和衛冕軍的美國隊，今天在8強賽遭遇委內瑞拉強力抵抗，在淘汰邊緣靠一支滿貫全壘打逆轉勝，4強賽將對上古巴。
美國是2017年經典賽冠軍，本屆派出歷屆最強陣容力拚衛冕，各方看好是奪冠熱門。繼預賽爆冷輸墨西哥，美國今天在邁阿密的8強賽遇上委內瑞拉，差點踢到鐵板，5比7落後進入第8局。
游擊手透納（Trea Turner）8局上滿壘局面挺身而出，敲出逆轉戰局的滿貫全壘打，一棒取得9比7領先，以此比數贏得比賽。
這場8強賽打完，經典賽4強全數出列，美國時間19日上演「美古大戰」，美國對上在預賽擊敗台灣隊的古巴。20日墨西哥對上日本。（編輯：馮昭）1120319
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