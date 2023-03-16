宋家豪吳念庭返日備戰新球季 感謝台灣球迷應援[影]
2023/3/16 19:20（3/16 19:31 更新）
世界棒球經典賽A組預賽落幕，台灣隊陣中旅外選手陸續回歸母隊，旅日的吳念庭（左）、宋家豪（右）15日都在機場留下這次台灣隊代表手勢「敬禮」身影。（圖取自instagram.com/nienting_wu）
（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界棒球經典賽台灣隊球員陸續回歸母隊，旅日的吳念庭、宋家豪今天向球隊報到，宋家豪接受日媒訪問表示，代表台灣比賽是非常棒的經驗，吳念庭也在官方影片中感謝台灣球迷。
經典賽台灣隊這次旅日的宋家豪與吳念庭分別扮演投、打重要戰力，宋家豪擔任終結者出賽3場、投3.2局，被敲出2支安打，包含1支全壘打，僅失掉1分，防禦率2.45，拿下2次救援成功是並列大會第一；吳念庭則是出賽4場，15打數敲出5支安打，包含1發全壘打，打擊率3成33。
宋家豪和吳念庭都已經在昨天離台返日，樂天金鷲隊的宋家豪今天抵達靜岡草薙球場加入球隊訓練。宋家豪今天接受日媒訪問時表示，「能夠代表台灣參加比賽，真的是非常棒的經驗，球迷們的熱情應援也讓我印象深刻。」
久違見到樂天的隊友，宋家豪表示，「與隊友見面後心情很激動，感覺新球季終於要開始了，會盡力為球隊做出貢獻。」另外，樂天陣中的投手松井裕樹現在仍在經典賽日本隊奮戰，宋家豪表示，會支持日本隊、為松井裕樹加油。
西武獅隊今天也在社群媒體發布吳念庭的採訪影片，歡迎他回到球隊，影片中吳念庭使用中文、日文雙語，他用中文說：「這次WBC比賽很謝謝台灣的球迷，非常熱情地加油，今天來球隊報到，明天就要跟一軍會合、參加熱身賽了，回到西武我會更努力，我在埼玉等你們來喔。」（編輯：張雅淨）1120316
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