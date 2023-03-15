墨西哥1分險勝英國 經典賽C組3隊並列領先[影]

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世界棒球經典賽墨西哥隊14日以2比1險勝英國。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）世界棒球經典賽（WBC）預賽C組戰局詭譎，墨西哥2比1險勝實力較弱的英國，與美國、加拿大戰績同為2勝1敗並列領先。

C組賽事在亞利桑那鳳凰城舉行，墨西哥今天靠著奇兵建功，9棒捕手威爾森（Alexis Wilson）是先發打線9人唯一沒有大聯盟經驗的打者，但他3打數2安打，一個人包辦了墨西哥整場的2分打點，成為最大功臣。

威爾森原是墨西哥隊的牛棚捕手，主要功能是幫助牛棚投手接球。因為大聯盟級的明星捕手柯克（Alejandro Kirk）陪老婆待產而退出經典賽，威爾森才以遞補的方式進入名單。

2局下雙方0比0，墨西哥攻占二、三壘，威爾森打出三壘方向的內野安打，護送隊友巴瑞德斯（Isaac Paredes）回到本壘，攻下全場第1分。

擁有大聯盟10年經驗的墨西哥先發投手華克（Taijuan Walker）4局飆出8次三振，只被敲1支安打，完全壓制英國打線。

英國分數一路掛零，直到6局上靠著二壘安打、保送外加盜壘攻占一三壘，小熊隊小聯盟1A的莫瑞（BJ Murray Jr.）敲出內野安打建功，英國1比1追平墨西哥。

墨西哥大聯盟打線熄火，2局得1分之後，連4局無法攻下分數，直到7局下首名打者特瑞歐（Alan Trejo）保送上壘，趁對方暴投上二壘，這時又輪到威爾森建功，敲出左外野平飛安打，打破平手僵局，終場2比1獲勝。

墨西哥11日首戰爆冷4比5輸給哥倫比亞，12日上演驚奇以11比5大勝明星陣容的美國隊，今天1分險勝英國，目前戰績2勝1敗，與加拿大、美國戰績並列。

美國時間15日C組賽事最後一天，墨西哥將對上加拿大，美國對上哥倫比亞，勝出的隊伍就能晉級8強複賽。（編輯：張芷瑄）1120315