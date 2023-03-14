台灣隊教頭林岳平感性發文 經典賽是場夢幻旅程

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）世界棒球經典賽A組預賽已經在12日結束，最後台灣隊無緣晉級，但仍帶給大家滿滿感動，台灣隊總教練林岳平今天發文表示，球員們證明了年輕世代的價值，是一場夢幻旅程。

台灣隊從1月底就開始集訓，這段時間教練團、球員們累積了好感情與默契，贏下對義大利、荷蘭的比賽也讓球迷熱血沸騰。因此12日賽後確定無緣晉級後，球員們也淚崩，其中拿下A組最有價值球員的張育成落淚表示，「在國外很孤單，沒有人站在我這邊，只能默默吃苦」。

沉澱了2天，台灣隊總教練林岳平在個人粉絲專頁感性發文，感謝球員跟他一起扛下壓力，「你們開啟了全新旅程，證明了年輕世代的價值！」林岳平也說，這次經典賽是一場充滿熱情與激情的夢幻旅程，球員們展現拚勁，創造許多感動的經典時刻；球迷的熱血吶喊與加油聲，激發了每個人的求勝慾望。

林岳平指出，經典賽過程中有甘有苦，有難以承受的壓力，也有拿下勝利後滿滿幸福感，「面對高張力的比賽，我相信大家都有所成長，而這些都會成為你們球員生涯中，最難忘的經驗之一。」他也期待下一次的台灣隊再度集結。

隨著經典賽的結束，台灣隊的球員都要回歸母隊，林岳平表示，「我也將在明天回到統一獅隊繼續帶領球隊奮戰，3月17日中職官辦熱身賽即將開打，獅隊在斗六棒球場要展開一系列賽事，也期待大家持續關注台灣棒球，為台灣棒球加油。」（編輯：黃世雅）1120314