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林秉聖合約雙胞案攻城獅喊求償 台新：等司法判決

2024/3/14 18:06
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）針對職籃球員林秉聖合約案，台北地院開庭，儘管PLG攻城獅理解T1台新球團同為受害者，但總經理張樹人今天說，仍會向林秉聖及台新球團求償；台新回應已進入司法程序，一切等司法判決。

職籃球星林秉聖去年與P. LEAGUE+新竹攻城獅簽約後卻反悔，並與T1聯盟台北台新戰神簽約，事後被攻城獅提告。

台北地方法院今天進行第一次準備程序庭，攻城獅球團發布聲明表示，原先訴請這件案子完結前，林秉聖不得效力其他球隊效力，但因球季已經開打，這項訴求已無訴訟實益，因此予以撤回。

聲明指出，有關這次合約糾紛，理解台新球團同樣為受害者，但情理上的理解，並不影響攻城獅球團因為林秉聖與台新的雙重簽約，而受到的損害。

攻城獅球團強調，身為這次事件的最大受害者，仍需保留對於台新與林秉聖的連帶求償，至於具體的結果也尊重法院的判斷。

針對所謂保留對台新球團與林秉聖的連帶求償，攻城獅總經理張樹人接受中央社記者訪問時表示：「訴訟重點主要針對秉聖，合約是他簽的，他自己的選擇所造成，但他畢竟還是屬於台新球團球員，球團跟球員一定有連帶責任。」

張樹人指出，能理解台新同為受害者，但不代表攻城獅不求償，他強調，「一定會求償，這個訴訟一定會打到底，今天只是撤回對秉聖不能去其他地方打球的假處分，將訴訟重點轉到損害求償。」

對於攻城獅稱求償，台新球團回應：「目前已進入司法程序，一切等司法判決。」（編輯：李亨山）1130314

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