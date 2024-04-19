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夢想家逆轉擊敗國王 本季例行賽對戰占優勢

2024/4/19 23:35
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（中央社記者陳容琛新北19日電）台灣職籃P.LEAGUE+福爾摩沙夢想家今天以97比93逆轉擊敗新北國王，本季例行賽雙方對戰取得6勝2負的絕對優勢，堪稱PLG最會打國王的球隊。

夢想家此役在主場迎戰國王，不過兩隊幾乎整場陷入拉鋸戰，而夢想家靠著洋將德文馬布爾（Devyn Marble）、麥卡洛（Chris McCullough）在第4節聯手攻下16分，尤其麥卡洛終場前73秒飆進致勝三分球，最後才以4分之差驚險力退國王，取得近期2連勝。

總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）透露，今天是一場很棒的團隊勝利，而且關鍵在於防守端比上一場更積極，並特別點名周柏臣在防守端貢獻很多，「他在擋拆的戰術執行上處理得很好，很期待他之後的表現。」

砍進關鍵一擊的麥卡洛本場貢獻12分、18籃板，唯一美中不足的是，罰球10投僅5中，他提到賽前大家都做好面臨一場硬仗的心理準備，「很開心能夠為球隊做出貢獻，雖然今天的罰球把握度不高，但我們的空檔都有做出來，相信我們能夠找回命中率。」

才剛傷癒復出的國王球星林書豪，今天替補上場16分鐘，僅攻下9分、2籃板、2助攻，他自評需要給球隊更多，然而卻沒有打好，「賽前有給自己一些目標，但今天完全沒有達到，只能專注在下一場。」弟弟林書緯則透露，很可惜沒有拿下勝利，並認為即便後段取得一點領先，在關鍵時刻仍須專注。（編輯：陳正健）1130419

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