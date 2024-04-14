更多編輯台推薦新聞：
法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

PLG林俊吉13助攻 夢想家斬斷領航猿8連勝

2024/4/14 18:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北14日電）靠著主控林俊吉13助攻的穿針引線，台灣職籃P.LEAGUE+福爾摩沙夢想家今天6人得分達雙位數，最後以97比80斬斷桃園璞園領航猿的8連勝。

夢想家在主場迎戰近況火燙的領航猿，首節即展現強烈的求勝企圖心，在林俊吉5次助攻帶領下，洋將布依德（Julian Boyd）、吉爾貝克（Brandon Gilbeck）聯手攻下21分，加上本土射手盧冠良挹注7分，幫助夢想家取得15分領先。

不過，領航猿在第2節找回過往高強度防守，團隊頻頻發生失誤的夢想家，僅帶著5分領先進入中場休息。

易籃後，夢想家未能即時調整，導致一度被逆轉，但立刻回敬10比3攻勢再要回領先，尤其第4節盧冠良連得7分，更替球隊鎖定戰果，最後夢想家成功中止3連敗，也重新登上PLG龍頭寶座。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）賽後接受媒體聯訪時表示，為所有人在場上的團隊領導能力與溝通感到非常驕傲，而且很開心看到板凳球員挺身而出，特別在防守端的表現，「看到大家不斷鼓勵對方，持續相信體系、相信團隊」。

值得一提的是，此役林俊吉上場36分鐘，追平個人單場最多13次助攻，外帶11分、7籃板，並成為PLG首名完成1500分及500助攻里程碑的球員。夢想家資深球員簡浩稱讚林俊吉非常有天分，「和他打球很舒服，他進步的幅度一年比一年更大，很期待他未來的表現。」（編輯：管中維）1130414

#林俊吉
#福爾摩沙夢想家
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.102