PLG林俊吉13助攻 夢想家斬斷領航猿8連勝

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（中央社記者陳容琛台北14日電）靠著主控林俊吉13助攻的穿針引線，台灣職籃P.LEAGUE+福爾摩沙夢想家今天6人得分達雙位數，最後以97比80斬斷桃園璞園領航猿的8連勝。

夢想家在主場迎戰近況火燙的領航猿，首節即展現強烈的求勝企圖心，在林俊吉5次助攻帶領下，洋將布依德（Julian Boyd）、吉爾貝克（Brandon Gilbeck）聯手攻下21分，加上本土射手盧冠良挹注7分，幫助夢想家取得15分領先。

不過，領航猿在第2節找回過往高強度防守，團隊頻頻發生失誤的夢想家，僅帶著5分領先進入中場休息。

易籃後，夢想家未能即時調整，導致一度被逆轉，但立刻回敬10比3攻勢再要回領先，尤其第4節盧冠良連得7分，更替球隊鎖定戰果，最後夢想家成功中止3連敗，也重新登上PLG龍頭寶座。

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夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）賽後接受媒體聯訪時表示，為所有人在場上的團隊領導能力與溝通感到非常驕傲，而且很開心看到板凳球員挺身而出，特別在防守端的表現，「看到大家不斷鼓勵對方，持續相信體系、相信團隊」。

值得一提的是，此役林俊吉上場36分鐘，追平個人單場最多13次助攻，外帶11分、7籃板，並成為PLG首名完成1500分及500助攻里程碑的球員。夢想家資深球員簡浩稱讚林俊吉非常有天分，「和他打球很舒服，他進步的幅度一年比一年更大，很期待他未來的表現。」（編輯：管中維）1130414