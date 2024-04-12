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PLG改單週最佳球員票選機制 參考數據從各隊挑3人

2024/4/12 13:03
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣職籃PLG新北國王球員林力仁僅出賽1場、得0分，卻獲選單週最有價值球員（MVP），聯盟決定修改票選機制，從本週起將透過數據選出各隊3名表現優秀球員，再由球迷票選。

P. LEAGUE+國王球員林力仁日前在社群媒體就隊友戴維斯（Quincy Davis）被控傷害前妻、楊敬敏婚外情和林書豪誤用靜脈雷射治療等事件，與網友在網路上舌戰，後續在單週MVP票選過程，引發球迷灌票，林力仁僅出賽1場、得分掛蛋，照樣獲選MVP，也是聯盟史上首位。

為避免「票投林力仁」之亂重演，PLG緊急修改投票機制，並於今天透過新聞稿公布新措施，除了單週MVP更名為本週最佳球員外，候選名單續依現行週期，將於每賽週最後一個賽程結束後於官方社群公布。

值得注意的是，原先投票方式，所有球員都納入候選名單，未來將由聯盟和球隊透過賽務數據選出3名表現優異球員，後續交給球迷票選，並從本週開始實施。

聯盟表示，候選名單將不分非外籍和外籍球員，投票截止於名單公布後的隔日晚間6時，並在隔日中午12時公布得主。（編輯：陳政偉）1130412

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