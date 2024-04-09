PLG林力仁得0分獲選單週MVP 聯盟將改投票機制

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）PLG新北國王球員林力仁上週僅出賽1場、得分掛蛋，卻被球迷灌票獲選當週最佳球員，聯盟今天透露將修改投票機制，最快本週就會實施。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王球員林力仁，日前在社群媒體就隊友戴維斯（Quincy Davis）被控傷害前妻、楊敬敏婚外情和林書豪誤用靜脈雷射治療等事件，與網友在網路上舌戰，此舉也引來大批球迷護航灌票。

PLG今天公布上週單週MVP票選結果，林力仁4月6日出戰台北富邦勇士比賽僅出賽9分11秒，繳出0分、4籃板、1助攻，以4043票成為網路票選第1，擠下表現火熱、幫助桃園領航猿拿下8連勝的洋將葛拉漢（Treveon Graham）、意外獲選。

聯盟人士表示，聯盟成立之初，英文縮寫「P」即為People、泛指球迷，因此聯盟希望單週MVP票選作為與球迷互動的橋樑，一直以來也沒有出現誇張或不專業的情況發生，而這次碰上球迷灌票事件，讓聯盟重新檢討投票機制。

就連聯盟副會長陳建州也在社群平台發文表示，葛拉漢是他心中上週最佳的球員，他在文中也認為，必須改變現行投票機制。

據了解，聯盟內部討論已擬出3、4種新的方案，包括候選人名單由聯盟提出、由球隊參與票選，甚至仿照美國職籃NBA，由聯盟內部專家、球評投票產生，不過詳細具體方案仍須與球團討論後才會底定，最快本週就會拍板定案。（編輯：龍柏安）1130409