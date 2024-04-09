戴維斯被判一審有罪 PLG追加禁賽至本季結束

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職籃PLG新北國王球星戴維斯被控傷害前妻，桃園地院宣判，依傷害罪處拘役30天，球團已暫停戴維斯出賽。PLG聯盟今天開會決議，追加戴維斯禁賽至本季結束，確定連季後賽也無法打。

台灣籃壇首名歸化球員戴維斯（Quincy Davis）去年5月與前妻發生口角衝突，拉扯間造成前妻雙手挫傷，由於前妻持有保護令，戴維斯被警方以現行犯逮捕並被起訴。

桃園地院3月底宣判，將戴維斯依傷害罪處拘役30天，得易科罰金，可上訴，台灣職籃P. LEAGUE+國王球團當時曾發布聲明，暫停戴維斯出賽與對外活動，並配合PLG紀律委員會調查。

PLG今天召開紀律委員會，由東吳大學法律系教授李志峰、體育記者協會監事長王樹衡、立勤國際法律事務所所長劉韋廷及桃園所主持律師林鼎鈞等社會公正人士及跨領域專家組成。

PLG表示，考量近年國內外職業運動類似案件及處理方式，依聯盟賽務規章，決議追加戴維斯禁賽至本季結束（含季後賽），並於4月13日新北國王客場出戰福爾摩沙夢想家一役開始執行。

PLG季後賽取例行賽前4名隊伍晉級，國王隊目前以15勝14敗暫居第4，但近期陣中球星林書豪才因誤用靜脈雷射治療禁賽5場，最快4月13日才能歸隊，如今戴維斯確定本季無法出賽後，將衝擊國王隊戰力。（編輯：張雅淨）1130409