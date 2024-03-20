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PLG林書豪誤用靜脈雷射遭罰 國王承擔罰款

2024/3/20 19:53
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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職籃PLG新北國王球星林書豪因足底筋膜炎，誤用靜脈雷射治療，被聯盟禁賽5場、罰款15萬元，國王球團今天發布聲明致歉，表達虛心接受聯盟裁罰，並將承擔球員的罰款。

受足底筋膜傷勢所擾的林書豪，近期因接受靜脈雷射（ILIB）治療引發爭議，球團昨天發聲明表示，是在不知道其醫療行為可能違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規範之下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議進行靜脈雷射治療。

林書豪誤用違反WADA規定的靜脈雷射療法，昨天遭PLG禁賽5場、罰款新台幣15萬元，無緣爭奪年度最有價值球員（MVP）獎項。

國王球團今天再度發聲明表示，因團隊疏失導致這次爭議，向受影響的旗下球員林書豪，以及PLG聯盟、支持國王與關心台灣體育的社會大眾道歉。

對於林書豪受到懲處，甚至影響其名聲與權益，國王強調，將主動承擔聯盟公告針對球員的罰款15萬元，同時近期將安排專業人士講座，為國王全體人員加強教育訓練，未來任何球隊安排的醫療行為，也將嚴格審視合作醫師是否具備運動醫療專業認證，尋求正確的運動醫療合作。

國王球團表示，對於聯盟裁罰，均虛心接受，但聲明中也強調球隊在任何時候絕不會允許旗下球員接觸違禁品，安排這次療程目的，僅為協助傷勢恢復，並無任何增強運動表現意圖，且完全沒有使用任何WADA禁用的物質。

國王球團指出，團隊非常重視此次疏失，慎重反省引以為戒，未來將持續為台灣籃球貢獻，也希望球迷能夠持續支持為台灣體育付出的人員，並給予國王修正的機會。（編輯：張雅淨）1130320

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