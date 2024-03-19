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林書豪靜脈雷射復健 醫：改變粒線體能量攜帶

2024/3/19 18:49（3/19 19:02 更新）
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（中央社記者陳婕翎台北19日電）台灣職籃P. LEAGUE+新北國王球星林書豪因傷缺陣，近期接受靜脈雷射治療，醫療行為引爭議。復健科醫師表示，靜脈雷射改變粒線體能量攜帶，僅非競賽時期運動員使用。

新北國王球團日前在YouTube分享一段有關林書豪的影片，片中記錄林書豪為了治療傷勢就醫，被網友質疑林書豪進行靜脈雷射治療，有助提升紅血球攜帶氧氣的能力，可充分供應高需氧組織如肌肉、腦部、心臟、神經所需，疑似違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規定。

桃園長庚醫院副院長、復健科主治醫師蔡文鐘今天傍晚接受媒體採訪時表示，雖然靜脈雷射治療目前沒有被證實能改善運動表現，但禁藥精神就是不允許以外力改變身體成分與組成方法。靜脈雷射不僅提升紅血球攜帶氧氣，也會改變粒線體能量攜帶，增加組織修復能力、減少發炎等。

蔡文鐘說，靜脈雷射治療的常規使用對象，主要是神經疾患老年人，如腦中風、神經損傷或記憶力衰退等，透過改變粒線體作用，減少發炎增加組織新生。運動員參加競技型運動，需要禁藥檢測，一般來說不會使用，只有在非競賽時才可能執行。

蔡文鐘表示，替運動員進行治療前，醫院內的運動醫學團隊一定會非常小心，特別謹慎把關；坊間醫師比較沒有相關概念，若運動員也不清楚禁藥使用，誤用靜脈雷射治療等運動禁藥、遭取消比賽資格風險就會隨之提高。（編輯：陳政偉）1130319

#長庚醫院
#林書豪
#復健科
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