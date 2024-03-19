林書豪復健捲禁藥風波 國王球團：誤用靜脈雷射療法、願配合調查

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）職籃PLG新北國王球星林書豪近期因腳傷就醫，球團今天發聲明道歉並下架影片，稱不知醫療行為可能違反世界運動禁藥管制組織規範下安排球員治療，將配合、尊重聯盟調查與決定。

林書豪近期因左足底筋膜傷勢，高掛免戰牌，P. LEAGUE+國王球團日前在YouTube分享一段有關林書豪的影片，片中記錄林書豪為了治療傷勢就醫，卻被網友質疑林書豪是在進行靜脈雷射（ILIB）治療，可能違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規定。

國王球團發布聲明表示，為協助林書豪修復足底筋膜傷勢，尋覓各種醫療資源，卻誤用違反WADA規定靜脈雷射療法。靜脈雷射療法為衛福部合法療程，但在WADA規範未取得「治療用途豁免權（TUE）」情況下存有疑慮。

國王球團強調，球隊安排的醫療行為，絕無增強運動表現意圖，用意在協助傷勢恢復，但球隊確實在不知道其醫療行為可能違反WADA規範之下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議進行治療。

因林書豪身分屬於職業球員，由各職業聯盟所管轄，根據PLG規範，如球員抽驗結果違反聯盟與WADA禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，聯盟將取消該球團使用禁藥所影響相關成績紀錄。違反上述規定者，得處禁賽最高1年、永不錄用、或科或併科罰款最高新台幣50萬元。

球團表示，後續球隊與林書豪願全力配合PLG聯盟後續任何藥檢和調查，並尊重與接受聯盟決定。

對於醫療行為引發爭議，球團指出，球隊醫療團隊對這次事件醫療行為，並無準確判斷，造成球員誤用療法，損害其名聲與權益，後續將加強團隊教育，已先將官方影片爭議內容下架、避免誤導群眾，將引此為戒、慎重反省並道歉。（編輯：張雅淨）1130319