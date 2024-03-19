林書豪靜脈雷射恐違規 台灣運動醫學醫學會籲注意

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職籃PLG新北國王球星林書豪因足底筋膜炎，接受靜脈雷射治療，可能違反WADA規定，台灣運動醫學醫學會今天呼籲，運動員接受任何治療應小心，最好能找專科醫師。

P. LEAGUE+國王球團為協助林書豪修復足底筋膜傷勢，安排林書豪就醫，並拍成影片上傳，而其中一段林書豪接受靜脈雷射（ILIB）療法片段，事後引發爭議。球團今天發聲明致歉並下架影片，稱是在不知道其醫療行為可能違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規範之下，安排林書豪接受診所與球隊醫療團隊建議進行治療。

依照PLG規章，若球員抽驗結果違反聯盟與WADA禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，聯盟將取消該球團使用禁藥所影響的相關成績紀錄，違反上述規定者，得處禁賽最高1年、永不錄用、或科或併科罰款最高新台幣50萬元。

台灣運動醫學醫學會（TASM）今天發布新聞稿並引述理事長張煥禎說法，張煥禎表示，WADA規定，禁止以任何物理或化學形式的血管內操縱血液行為，包括靜脈雷射治療，而靜脈雷射治療被視為一種增強運動表現的方式，因為是透過血液的操縱改變運動員的生理狀態。

張煥禎呼籲，運動員在考慮任何治療或補充品之前，必須仔細研究相關禁藥規範，避免違規的風險，而醫師對於需要特定治療的運動員，可以考慮申請治療用藥豁免（TUE），「這需要通過嚴格的審查過程，並證明該治療對運動員來說是出於醫療必要，而非為了提高競技表現。」

張煥禎提醒，照顧運動選手的醫師，一定要熟悉WADA的禁藥規範，同時也建議運動員，應找受過專業課程培訓的醫師。

另外，台灣運動醫學醫學會今天特別發布聲明表示，這次事件影片中露出的醫師，雖然在履歷上提及是台灣運動醫學醫學會的會員，實際上只是前年單1年度的贊助會員，並非正式會員，沒有參加過專科醫師培訓課程，也沒有持續參與協會的學術活動。（編輯：張雅淨）1130319