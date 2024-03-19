林書豪復健疑採靜脈雷射治療違反規定 國王開會討論

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職籃P. LEAGUE+新北國王球星林書豪因傷缺陣，但近期醫療行為引發爭議，國王球團今天說：「開會討論中，有結果會統一發布。」

林書豪本季披上新北國王戰袍，如願與弟弟林書緯成為隊友，只是近期因左足底筋膜傷勢休兵，本季至今出賽14場，場均得分22.1分、5.6籃板、5.1助攻。

國王球團日前在YouTube分享一段有關林書豪的影片，片中記錄林書豪為了治療傷勢就醫，被網友質疑林書豪進行靜脈雷射治療。

由於外界認為，靜脈雷射有助提升紅血球攜帶氧氣的能力，可充分供應高需氧組織如肌肉、腦部、心臟、神經所需，疑似違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規定。

不過，因林書豪身分屬於職業球員，則須遵從各聯盟運動禁藥管制規定，根據PLG規範，如球員抽驗結果違反聯盟與WADA禁藥政策規定標準，導致不公平競賽結果時，聯盟將取消該球團使用禁藥所影響相關成績紀錄；違反上述規定者，得處禁賽最高1年、永不錄用、或科或併科罰款最高新台幣50萬元整。

據了解，針對此次爭議，國王球團自昨晚持續開會至今，球團指出，「有結果會統一發布」，而PLG聯盟表示，「還在等待國王球團的內部調查。」

中華運動禁藥防制基金會法務標準組組長陳志弘接受中央社記者訪問時表示，雖然WADA禁止運動員透過物理或化學方法，對血液或血液成分進行任何形式的血管內操縱，但並未明確提及是否包含靜脈雷射，因此仍有解讀空間。

陳志弘表示，若運動員必須使用禁用物質或方法，除了有不可抗力因素外，通常須事先提出豁免申請，且必須基於沒有其他替代藥物或方法、不能提升運動表現的前提。

由於職業運動員主要由所屬職業聯盟所管轄，陳志弘指出，基金會不對個案做回應，但若PLG聯盟有提出需求，基金會可協助向WADA確認，最終交由PLG聯盟認定。

林書豪過去就曾在社群平台Instagram發布接受針灸的影片，引發爭議，而按摩師因在台灣沒有醫師資格，違反醫師法，事後獲緩起訴處分、被罰新台幣3萬元。（編輯：李亨山）1130319