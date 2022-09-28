戴維斯身分認定爭議 PLG董事會拍板以本土球員出賽

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（中央社記者龍柏安台北28日電）PLG今天召開董事會，針對歸化球員相關議題進行討論，會議結束後，聯盟發布聲明指出，雖然規章細則還未出爐，不過可確定的是，新賽季戴維斯仍以本土球員身分出賽。

P. LEAGUE+聯盟近來針對歸化球員出賽身分認定爭議爭論不休，由於新北國王「新台灣人」 戴維斯 戴維斯小百科 戴維斯（Quincy Davis） 綽號：Q

目前效力新北國王隊

曾待過SBL桃園璞園建築籃球隊、PLG桃園領航猿籃球隊

年資：1年

出生地：美國

2013年歸化中華民國籍

參賽身分：本土

身高：203公分

體重：100公斤

生日：1983年2月16日 看更多 關閉 （Quincy Davis）過去兩季皆以本土身分出賽，今年新歸化球員阿提諾（William Artino）加盟新竹街口攻城獅後，歸化球員出賽身分認定才被重新拿出來討論。

昨天台北富邦勇士、桃園領航猿、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家與高雄鋼鐵人共同發表聯合聲明，強調希望在公平原則下透過制訂規章，讓未來歸化球員可以統一規範。

聯盟今天召開董事會，會後聯盟也發布聲明稿，強調歸化球員議題並非針對特定球員，聯盟也的確在歸化球員身份認定上存在未能統一標準，此事涉及球員及球團權益重大，才會按聯盟組織型態，將此議題從先前聯盟賽務決策委員會提升至聯盟公司董事會層級討論。

聯盟強調，今天會議雖未完成最終版本的規章細則，但聯盟與6隊達成共識，日後歸化制度細則完成，新進歸化球員也將會依照其內容取得本土球員資格，在此之前，其餘歸化球員如阿提諾在PLG仍屬外籍球員。（編輯：吳協昌）1110928