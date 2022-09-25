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戴維斯可能改列洋將 新北國王：全力捍衛以本土球員身分參賽

2022/9/25 20:02（9/25 20:14 更新）
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傳出台灣籃壇首名歸化球員戴維斯（粉紅衣50號）新賽季在職籃P. LEAGUE+身分恐從本土變洋將。（中央社檔案照片）
傳出台灣籃壇首名歸化球員戴維斯（粉紅衣50號）新賽季在職籃P. LEAGUE+身分恐從本土變洋將。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）傳出台灣籃壇首名歸化球員戴維斯新賽季在職籃P. LEAGUE+身分恐從本土變洋將，新北國王今天發布聲明表示，將全力捍衛戴維斯繼續以本土球員身分征戰PLG賽場的權利與權益。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）首季還未開打前，領隊會議就曾決議將曾為台灣男籃立下不少汗馬功勞的歸化球員戴維斯（Quincy Davis）視為本土球員，而根據聯盟競賽規程中，每隊每場比賽可登錄2名洋將，採4節7人次，各隊第4節僅能使用單洋將，但被視為本土的戴維斯在第4節可不受洋將名額限制。

戴維斯在PLG首季選擇加盟桃園領航猿，第2季轉戰新北國王，在第3季登場前，戴維斯在新賽季身分認定傳出可能異動，引發球迷熱議。

聯盟稍早發布聲明表示，日前在召開賽務決策委員會時，有球團對於聯盟賽務章程中有關歸化球員身分的認定採不同標準有疑義，已將此議題提升至董事會層級討論，後續儘速加快處理程序，並依照聯盟規章辦法完成制定程序，再經董事會決議通過後對外公布。

新北國王透過聲明表示，國王隊自2021年5月21日加盟PLG聯盟至今，參與的聯盟相關會議，都明確標注戴維斯本土球員身分為特例。

國王球團指出，去年夏天戴維斯宣告成為自由球員時，聯盟之中不只新北國王，還有複數支球隊與戴維斯洽談「本土球員合約」，今夏戴維斯與國王協商執行球員選擇權過程中，也有複數支球隊以本土球員身分為前提向戴維斯通訊往來提出邀約，顯示各隊遵守PLG元年決議，認同戴維斯在PLG聯盟的本土球員身分。

國王球團表示，與戴維斯仍有本土球員合約履行中，未來若有特殊因素被迫改變聯盟認定的本土球員身分，將嚴重危害戴維斯個人權益、球員生涯，也牴觸其合約精神，絕不認同未來任何可能侵犯戴維斯個人權益行為，來變更戴維斯在PLG聯盟的身分認定。

國王球團指出，球隊今年休賽季整備完全以戴維斯為本土球員而布局，同時也與戴維斯詳細規劃後續生涯，若此時有任何外力介入變更戴維斯本土球員身分，將嚴重影響雙方權益。

國王球團強調，若有外力因2022至2023年賽季聯盟各隊戰力考量，而嘗試變更戴維斯的本土球員身分，球團將強力譴責此違背運動家競技精神的行為，「將全力捍衛持有中華民國身分證、護照，唯一國籍為中華民國的戴維斯，繼續以本土球員身分征戰PLG賽場的權利與權益」。（編輯：張雅淨）1110925

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