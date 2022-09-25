戴維斯傳恐被視為洋將 PLG董事會討論歸化球員身分認定標準

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戴維斯（左1）為台灣籃壇首名歸化球員，傳出在職籃P. LEAGUE+身分恐從本土變洋將，聯盟25日指出，有球團對歸化球員認定採不同標準有疑義，已提升至董事會層級討論。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）戴維斯為台灣籃壇首名歸化球員，傳出在職籃P. LEAGUE+身分恐從本土變洋將，聯盟今天指出，有球團對歸化球員認定採不同標準有疑義，已提升至董事會層級討論，決議後公布。

根據P. LEAGUE+（簡稱PLG）聯盟競賽規程，每隊每場比賽可登錄2名洋將，採4節7人次，第4節僅能使用單洋將，由於「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）過去效力台灣男籃期間，帶來不少貢獻，在歸化後也已取得身分證，因此在PLG首季還未開打前，領隊會議就曾決議將戴維斯視為本土球員，等於擁有戴維斯的球隊，第4節更增添優勢。

戴維斯PLG首季效力於桃園領航猿，第2季改披新北國王戰袍，在第3季登場前，戴維斯在新賽季身分認定傳出可能異動，也引發球迷討論。

聯盟今天發布聲明表示，日前在召開賽務決策委員會時，有球團對於聯盟賽務章程中有關歸化球員身分的認定採不同標準有疑義，因而提出討論。由於此事涉及球員及球團權益重大，且賽務章程上目前沒有明確統一標準，因賽務章程初始的制定與後續修改，按聯盟組織型態，應依聯盟公司董事會決議，因此須將此議題提升至董事會層級討論。

聯盟指出，董事會中球團以聯盟公司董事身分，強烈表達對賽務章程必須保持一致性的重要性與必要性的看法，聯盟因此對於賽務章程上有關歸化球員身分認定的條文，已著手和聯盟法務一起研擬相關修訂細節。

聯盟強調，在保持賽務章程一致性前提下，會儘速加快處理程序，並依照聯盟規章辦法完成制定程序，後續再經董事會決議通過後，將比照其餘規章辦法對外公布，並呼籲球迷不要因網路上斷章取義內容而捕風捉影。（編輯：張雅淨）1110925