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戴維斯身分認定爭議 陳建州力挺他是本土球員

2022/9/27 20:11（9/27 20:56 更新）
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PLG球團27日發表5隊聯合聲明，盼讓類似戴維斯（後）等歸化球員的身分認定規章化，不過聯盟執行長陳建州（前）在社群PO文力挺戴維斯就是本土。（圖取自facebook.com/blackiechen.lovelife4ever）
PLG球團27日發表5隊聯合聲明，盼讓類似戴維斯（後）等歸化球員的身分認定規章化，不過聯盟執行長陳建州（前）在社群PO文力挺戴維斯就是本土。（圖取自facebook.com/blackiechen.lovelife4ever）
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（中央社記者龍柏安台北27日電）PLG球團今天透過社群平台發表5隊聯合聲明，盼讓類似戴維斯等歸化球員的身分認定規章化，不過聯盟執行長陳建州則在個人Instagram上簡單清楚地說明立場：「Q就是本土。」

「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）自2013年成為台灣籃球史上，首名歸化球員，同時也放棄美國籍並在台生子，P. LEAGUE+聯盟元年，聯盟以肯定他對台灣貢獻為由，加上他已喪失美國身分，因此以「特例」方式將他認定為本土球員。

事實上，聯盟元年各隊就曾針對戴維斯的身分進行過多次討論與表決，最後才以3比2些微差距過關，也讓戴維斯如願以「本土」身分加入PLG、並打完前2個賽季。

今年季外台灣第2名歸化球員阿提諾（William Artino），從台灣運彩xT1聯盟跳槽加盟新竹街口攻城獅，歸化球員的場上身分問題，又被球隊提出討論，多數球團認為戴維斯不應持續屬於「特例」，應將歸化球員做一致性規範，因此才有意取消戴維斯「本土」身分。

據了解，其實球團早已針對戴維斯身分認定進行投票表決，沒想到消息曝光後引發球迷怒火，紛紛前往各隊與聯盟臉書表達不滿，但事實上，聯盟執行長、「黑人」陳建州始終都是力挺戴維斯以本土身分出賽的擁護者。

今天PLG球團發表5隊聯合聲明，聯盟並未針對聲明做出回應，不過陳建州倒是在個人的IG上秀出5個大字：「Q就是本土。」簡單、清楚回答了他的立場和想法。（編輯：陳政偉）1110927

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