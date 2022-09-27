戴維斯身分認定爭議 PLG五隊聯合聲明盼球員歸化訂定規章

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（中央社記者龍柏安台北27日電）針對「新台灣人」戴維斯本土還是洋將身分認定爭議，PLG除新北國王的其他5支球隊今天傍晚透過社群媒體發表聯合聲明，希望未來能讓「歸化球員」制度化，在公平原則下訂定規章讓各隊遵循。

P. LEAGUE+球團近來針對新北國王戴維斯（Quincy Davis）的身分認定問題多次進行討論，由於當時戴維斯已歸化台灣，並放棄美國籍，因此聯盟以特例方式讓他以「本土」球員的身分出賽。

今年台灣第2名歸化球員阿提諾（William Artino）加入新竹街口攻城獅，才讓歸化球員身分認定問題再次被提出討論。

今天下午包括台北富邦勇士、桃園領航猿、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家與高雄鋼鐵人等5支球隊，一起聯合發表聲明，聲明中除解釋戴維斯特例的由來，也提出球隊「公平」與「規章化」的兩大訴求。

聯合聲明中，球團強調賽務規章的訂定，應以公平為最大原則，而不是維持特例去規避問題，並強調規章化的重要性。

此外球團也提及，目前聯盟歸化球員僅有2名，要解決一致性問題的根本有兩大方向，包括讓歸化球員的數量增加，另一個選項則是一律都算洋將。

球團也提出建議，未來可開放各隊一名歸化球員名額，並歸類為第5類「新本土球員」，只要球員在16歲以後取得中華民國身分證、護照，且親生父母皆未持有中華民國護照或身分證。（編輯：陳政偉）1110927