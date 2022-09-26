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戴維斯可能改列洋將 PLG本週開董事會討論

2022/9/26 14:05
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣籃壇首名歸化球員戴維斯在職籃P. LEAGUE+前2季被視為本土球員，傳出新賽季身分可能變成洋將。聯盟執行長陳建州今天表示，這週將盡快召開董事會討論，到時候會再公布。

39歲的戴維斯（Quincy Davis）為台灣籃壇首名歸化球員，且已取得身分證，考量過去戴維斯效力台灣男籃期間曾立下不少豐功偉業，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）在首季還沒開打前就曾召開領隊會議決議，將戴維斯視為本土球員，且屬於「特例」。

PLG聯盟每隊每場比賽可登錄2名洋將，採4節7人次，第4節僅能使用單洋將，由於戴維斯被視為本土球員，決勝節在各隊受限於單洋將規定之下，更能凸顯戴維斯攻守兩端的價值，除了能扛下防守對手洋將重任，還能解放自家洋將火力。

不過，在PLG第3季開打前，傳出戴維斯前2季享有的「特例」，新賽季有可能無法再適用，也引發軒然大波，PLG聯盟昨天發布聲明表示，日前在召開賽務決策委員會時，有球團對於聯盟賽務章程中有關歸化球員身分的認定採不同標準有疑義，已將此議題提升至董事會層級討論，後續將加快處理程序，並依照聯盟規章辦法完成制定程序，再經董事會決議通過後對外公布。

外界關切董事會召開時程，陳建州今天接受中央社訪問時表示，董事會將於這週盡快召開，到時候會再公布。

戴維斯本土球員身分若生變，目前效力的新北國王將首當其衝，球團昨天也曾發布聲明表示，球隊今年休賽季整備完全以戴維斯為本土球員而布局，且與戴維斯仍有本土球員合約履行中，未來若有特殊因素被迫改變聯盟認定的本土球員身分，將嚴重危害戴維斯個人權益、球員生涯，也牴觸其合約精神，將全力捍衛戴維斯繼續以本土球員身分征戰PLG賽場的權利與權益。（編輯：管中維）1110926

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