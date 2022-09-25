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戴維斯可能改列洋將 勞動部：聯盟提議可受公評

2022/9/25 23:06
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（中央社記者張雄風台北25日電）台灣籃壇傳出首名歸化球員戴維斯新賽季身分恐從本土變洋將。勞動部今天表示，職業球員不適用勞基法，若以就服法來看，球團與球員（雇主與勞工）間並沒有違法，至於聯盟的提議則可受公評。

戴維斯（Quincy Davis）為台灣籃壇首名歸化球員，傳出在職籃P. LEAGUE+身分恐從本土變洋將，聯盟今天指出，有球團對歸化球員認定採不同標準有疑義，已提升至董事會層級討論，決議後公布。

戴維斯在PLG首季選擇加盟桃園領航猿，第2季轉戰新北國王，新北國王今天發布聲明表示，將全力捍衛戴維斯繼續以本土球員身分征戰PLG賽場的權利與權益。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，職業球員不適用勞基法，但因為有合約，若就僱傭關係來看，目前球團與戴維斯之間並沒有違反就業服務法第5條的內容。

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根據就業服務法條文，為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。

黃維琛說，從就服法的層面來看，球隊雇主沒有違法的問題；至於聯盟是否能以比賽的精彩性或是其他商業考量，來安排戴維斯的上場時間，則可受外界公評。（編輯：唐聲揚）1110925

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