容毅燊罹癌 PLG攻城獅簽培訓合約助重返球場

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（中央社記者龍柏安台北14日電）效力PLG新竹街口攻城獅的「澳門巨塔」容毅燊，季末因身體不適，透過球團安排赴醫院檢查出他罹患癌症，攻城獅不離不棄決定與容毅燊簽下培訓球員合約，讓他無後顧之憂抗癌。

容毅燊是P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅的元老球員，今年7月他因合約期滿，球隊選擇不續約，沒想到卻傳出他罹癌。

儘管要對抗病魔，容毅燊仍向球團堅定表達，他希望能在台灣延續籃球生涯的想法，球隊也展現人道關懷，決定將他簽下培訓球員合約，並提供較原合約更優渥的薪資條件，協助他能無後顧之憂的對抗癌症。

此外，球團也安排容毅燊在中國醫藥大學新竹附設醫院進行化療療程，也允諾未來他身體狀況恢復後，攻城獅球團將協助他尋求重返球場的機會。

容毅燊透過球團聲明表示，他從一開始不想面對，到現在已經接受，並勇敢面對，經幾次化療後，他也漸漸適應治療後的身體反應，目前已恢復訓練，在醫生許可下，他將在本週末登場的跨聯盟籃球邀請賽出賽。

對於球團的幫助，容毅燊點滴在心頭，「非常感謝攻城獅球團與教練團在我遭遇困難時伸出援手，而且隊友們也都很關心我，讓我有更正面的態度來抗癌。」

容毅燊表示，若接下來身體恢復狀況不錯，也期盼能與癌症相關基金會合作並幫助更多癌童，「我希望用自己的故事感動他們，我們要一起更堅強」。（編輯：張芷瑄）1110914